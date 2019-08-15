МИД РФ: Вопрос обмена удерживаемых лиц РФ и Украины находится в ведении Москальковой
|17:40 04.09.2019
|Крым
Проблематика обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной является прерогативой уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и правоохранительных органов, МИД РФ на данный момент нечего добавить по данному вопросу.
Об этом заявила в среду, 4 сентября, официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о сроках возможного обмена, Захарова отметила, что каждым вопросом должны заниматься официально уполномоченные люди. "На данном этапе комментировать тему обмена - это исключительно прерогатива госпожи Москальковой и правоохранительных органов, - подчеркнула она. - Уполномоченный по правам человека в РФ активным образом занимается этой проблематикой, регулярно комментируя ситуацию в СМИ, и мне пока нечего по этой теме добавить к уже озвученной информации".
"Как только у нас появятся соответствующие материалы, оценки или необходимость что-то прокомментировать, мы это обязательно сделаем", - добавила Захарова.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 2 сентября сообщила, что переговоры об обмене удерживаемыми лицами продолжаются. По ее словам, для того, чтобы он состоялся, требуется провести еще ряд юридических процедур. В среду, 4 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Кремль не будет анонсировать дату обмена из-за чувствительности темы.
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