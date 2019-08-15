МИД РФ: Вопрос обмена удерживаемых лиц РФ и Украины находится в ведении Москальковой

17:40 04.09.2019   Крым

Проблематика обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной является прерогативой уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и правоохранительных органов, МИД РФ на данный момент нечего добавить по данному вопросу. 

Об этом заявила в среду, 4 сентября, официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о сроках возможного обмена, Захарова отметила, что каждым вопросом должны заниматься официально уполномоченные люди. "На данном этапе комментировать тему обмена - это исключительно прерогатива госпожи Москальковой и правоохранительных органов, - подчеркнула она. - Уполномоченный по правам человека в РФ активным образом занимается этой проблематикой, регулярно комментируя ситуацию в СМИ, и мне пока нечего по этой теме добавить к уже озвученной информации".

"Как только у нас появятся соответствующие материалы, оценки или необходимость что-то прокомментировать, мы это обязательно сделаем", - добавила Захарова.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 2 сентября сообщила, что переговоры об обмене удерживаемыми лицами продолжаются. По ее словам, для того, чтобы он состоялся, требуется провести еще ряд юридических процедур. В среду, 4 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Кремль не будет анонсировать дату обмена из-за чувствительности темы.



Ще на цю тему:

18:40 04.09.2019
"Справа українських диверсантів": У Москві повинні розглянути апеляції на вирок Дудки і Бессарабова
16:00 29.08.2019
Обмін полоненими між Україною і Росією очікується 30 серпня
11:20 29.08.2019
Українського політв'язня Олега Сенцова привезли до Москви, - ЗМІ
12:01 26.08.2019
﻿Російські силовики перешкоджають переданню Україні Сенцова, Клиха і Карпюка – ЗМІ
11:51 26.08.2019
У польському Ґданську фестиваль Solidarity of Arts присвятили Сенцову та нагородили його премією
12:20 21.08.2019
Росія може передати Україні Балуха, Гриба і ще трьох політв'язнів — росЗМІ
09:00 21.08.2019
"Це бачення моєї нинішньої ситуації" - Сущенко надіслав новий малюнок з в’язниці / Фото
16:21 20.08.2019
"Передачі для них взяли": Балух, Клих, Карпюк, Кольченко і Гриб, ймовірно, в "Лефортово" - журналістка
18:10 19.08.2019
Балуха в Москві немає: Адвокати не можуть знайти незаконно засудженого в РФ українця
09:40 19.08.2019
В Росії вийшов на свободу українець, засуджений у "справі українських диверсантів"
08:10 19.08.2019
Політв’язня Балуха етапували до Москви
17:00 15.08.2019
В українського політв'язня Дудки погіршився стан здоров'я
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
16:40 29.08.2019
Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море
11:41 28.08.2019
В Каспийском море произошло землетрясение
Всі новини країни
Армения Армения
20:40 04.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении очищали воду после "применения" оружия массового поражения
16:41 03.09.2019
Російський активіст отримав притулок у Вірменії
11:30 02.09.2019
Boeing 737 авіакомпанії "Вірменія" аварійно сів в аеропорту Тбілісі
19:40 29.08.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Армении устанавливали мины и уничтожили "лагерь противника"
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:20 04.09.2019
Оставить прошлое историкам: Болгария предложила РФ не брать на себя миссию "освободителей Европы"
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
Всі новини країни
Греция Греция
18:41 03.09.2019
У Греції поблизу Афін мігранти заблокували дорогу
15:41 03.09.2019
Греция: Турция не выполняет соглашение с ЕС по мигрантам
09:30 03.09.2019
Глава МЗС Греції назвав Туреччину порушником спокою у регіоні
09:41 30.08.2019
Новий прем'єр Греції хоче переговорів з Німеччиною про виплату репарацій
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:20 04.09.2019
Курт Волкер: Интересом всех грузин должно быть продвижение проекта порта Анаклиа
11:40 04.09.2019
В Грузии лишили полномочий политика, который пригласил российского депутата
14:41 03.09.2019
В Тбілісі протестують проти призначення прем’єром скандального глави МВС
11:41 03.09.2019
Кандидатом в премьеры назван глава МВД Грузии Георгий Гахария
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:10 04.09.2019
Уряд Молдови скасував рішення про концесію аеропорту Кишинева
13:40 02.09.2019
Санду: Ждем участия в конкурсе на пост генпрокурора граждан Молдовы из-за границы
08:41 30.08.2019
США готові взятися за утилізацію боєприпасів у Придністров'ї
13:00 29.08.2019
Советник президента США прибыл в Молдову с официальным визитом
Всі новини країни
Россия Россия
20:20 04.09.2019
Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» примет участие в праздновании 25-летия со дня образования Новороссийской ВМБ
18:20 04.09.2019
ЮВО: Танкисты учились прикрывать свои войска, а мотострелки - форсировать водные преграды
17:30 04.09.2019
В Балтии призвали создать блок для сдерживания РФ
17:00 04.09.2019
ЮВО: Экипажи вертолетов армейской авиации выполнили бомбометание по объектам условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
20:21 03.09.2019
Україна та Румунія проводять спільні військові навчання на Дунаї
20:40 02.09.2019
ЕС инвестирует в мост, который улучшит сообщение Румынии с Украиной
Всі новини країни
Турция Турция
19:40 04.09.2019
В Турции сокращают персонал военной авиабазы «Инджирлик»
16:40 04.09.2019
Анкара: ЗРС С-400 будут готовы к работе до конца 2019 года
19:41 03.09.2019
Туреччина збільшила імпорт газу з США в 4 рази
10:41 03.09.2019
Анкара может приобрести у РФ еще С-400, если не удастся закупить американские ЗРС Patriot - Чавушоглу
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 04.09.2019
В Крыму два военнослужащих ЧФ получили срок за работу на наркоторговца
20:10 04.09.2019
Оприлюднена перша доповідь генсека ООН про порушення прав людини в Криму
19:50 04.09.2019
В МЗС прокоментували пропозицію "особливого статусу" для України в ЄС
19:30 04.09.2019
Ягланд: Анексія Криму та війна на Донбасі не входять у сферу відповідальності РЄ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд