Проблематика обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной является прерогативой уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и правоохранительных органов, МИД РФ на данный момент нечего добавить по данному вопросу.

Об этом заявила в среду, 4 сентября, официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о сроках возможного обмена, Захарова отметила, что каждым вопросом должны заниматься официально уполномоченные люди. "На данном этапе комментировать тему обмена - это исключительно прерогатива госпожи Москальковой и правоохранительных органов, - подчеркнула она. - Уполномоченный по правам человека в РФ активным образом занимается этой проблематикой, регулярно комментируя ситуацию в СМИ, и мне пока нечего по этой теме добавить к уже озвученной информации".

"Как только у нас появятся соответствующие материалы, оценки или необходимость что-то прокомментировать, мы это обязательно сделаем", - добавила Захарова.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 2 сентября сообщила, что переговоры об обмене удерживаемыми лицами продолжаются. По ее словам, для того, чтобы он состоялся, требуется провести еще ряд юридических процедур. В среду, 4 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Кремль не будет анонсировать дату обмена из-за чувствительности темы.