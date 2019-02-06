В акваторії Дунаю стартувало українсько-румунське флотське навчання Riverine-2019 / Фото

17:20 04.09.2019   Украина

Сьогодні, 4 вересня, розпочалося двостороннє українсько-румунське навчання Riverine-2019. 

Метою цих міжнародних тренувань є відпрацювання спільних дій багатонаціональних катерних тактичних груп для підвищення їхньої сумісності та можливостей для проведення операції з безпеки на річці Дунай, повідомляє АрміяInform.

Від Військово-Морських Сил Збройних Сил України у навчаннях беруть участь малі броньовані артилерійські катери «Аккерман» та «Вишгород», навчальний катер «Сміла» та вертоліт Мі-14. Від підрозділів Морської охорони Державної прикордонної служби  України три катери. Румунська сторона залучає два броньованих патрульних катери, два річкових тральщики та річковий буксир для розміщення штабу керівництва навчання. Крім того, від берегової оборони Румунії бере участь 1 патрульний катер.

Слід зазначити, що двостороннє українсько-румунське навчання Riverine проводиться вже вдруге, і воно спрямоване на зміцнення регіональної безпеки та покращення взаємодії між флотами України та Румунії.

Протягом трьох днів військові моряки відпрацьовуватимуть тактичні елементи за стандартами НАТО в складі багатонаціональних катерних тактичних груп та підвищать взаємосумісність катерів флотів, морської та берегової охорони двох країн із питань висвітлення надводної обстановки в акваторії  річки Дунай, тактичного маневрування та проведення доглядових операцій, протимінні дії, пошук та рятування людини, що впала за борт тощо.

Фото АрміяИнформ



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