Анкара: ЗРС С-400 будут готовы к работе до конца 2019 года

16:40 04.09.2019   Турция

Поставляемые Россией в Турцию ЗРС С-400 будут готовы к эксплуатации до конца 2019 года, однако в полной мере их возможности можно будет начать использовать к июню 2020 года.

Об єтом заявил начальник управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Bloomberg.

Демир пояснил, что именно к июню 2020 года завершится подготовка турецких военных, которым предстоит использовать С-400.
       
27 июля турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. В рамках поставок из России российские транспортные самолеты совершили 30 рейсов, доставляя компоненты С-400. Второй этап поставок системы С-400 в Турцию начался 27 августа.
       
Власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.
       
США исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой С-400. Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместима с системами НАТО.



Ще на цю тему:

17:41 30.08.2019
Эрдоган: Турция и Россия прорабатывают тему Су-57
09:00 29.08.2019
В России считают, что пока рано говорить о продаже Турции истребителей Су-35 или Су-57
20:20 27.08.2019
Анкара анонсировала поставку из России второго дивизиона системы С-400
17:41 22.08.2019
Україна отримала з Туреччини 2 тисячі пістолетів-кулеметів MP-5
12:41 16.08.2019
Турецькі ПКР помічені на новому корветі
20:20 07.08.2019
США завершили поставку Турции военно-транспортных вертолетов "Чинук" / Фото
11:43 18.07.2019
США виключили Туреччину з програми F-35 через купівлю російських С-400
12:40 01.07.2019
Туреччина очікує прибуття перших систем С-400 протягом 10 днів
15:30 13.06.2019
Эрдоган: Вопрос о закупке С-400 закрыт
20:15 11.06.2019
Турция рассматривает возможность покупки китайских истребителей вместо российских
13:31 05.06.2019
Постпред США у НАТО: Турції доведеться зробити вибір: або С-400, або F-35
11:55 30.05.2019
Турция впервые испытала отечественную управляемую ракету «Bora» в Ираке
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
16:40 29.08.2019
Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море
11:41 28.08.2019
В Каспийском море произошло землетрясение
Всі новини країни
Армения Армения
16:41 03.09.2019
Російський активіст отримав притулок у Вірменії
11:30 02.09.2019
Boeing 737 авіакомпанії "Вірменія" аварійно сів в аеропорту Тбілісі
19:40 29.08.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Армении устанавливали мины и уничтожили "лагерь противника"
18:20 27.08.2019
ЮВО: В Армении военнослужащие совершили марш-бросок в условиях "применения противником оружия массового поражения"
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:20 04.09.2019
Оставить прошлое историкам: Болгария предложила РФ не брать на себя миссию "освободителей Европы"
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
Всі новини країни
Греция Греция
18:41 03.09.2019
У Греції поблизу Афін мігранти заблокували дорогу
15:41 03.09.2019
Греция: Турция не выполняет соглашение с ЕС по мигрантам
09:30 03.09.2019
Глава МЗС Греції назвав Туреччину порушником спокою у регіоні
09:41 30.08.2019
Новий прем'єр Греції хоче переговорів з Німеччиною про виплату репарацій
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:20 04.09.2019
Курт Волкер: Интересом всех грузин должно быть продвижение проекта порта Анаклиа
11:40 04.09.2019
В Грузии лишили полномочий политика, который пригласил российского депутата
14:41 03.09.2019
В Тбілісі протестують проти призначення прем’єром скандального глави МВС
11:41 03.09.2019
Кандидатом в премьеры назван глава МВД Грузии Георгий Гахария
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:40 02.09.2019
Санду: Ждем участия в конкурсе на пост генпрокурора граждан Молдовы из-за границы
08:41 30.08.2019
США готові взятися за утилізацію боєприпасів у Придністров'ї
13:00 29.08.2019
Советник президента США прибыл в Молдову с официальным визитом
15:41 28.08.2019
Президент Молдовы не хочет отдавать аэропорт Кишинев Ротшильду
Всі новини країни
Россия Россия
17:00 04.09.2019
ЮВО: Экипажи вертолетов армейской авиации выполнили бомбометание по объектам условного противника
16:00 04.09.2019
В России не будут ограничивать срок эксплуатации вертолетов 25 годами
15:20 04.09.2019
Глава ОСК: Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" вернется в строй в 2021 году
14:20 04.09.2019
Американський сенатор заявив, що Штати можуть зупинити "Північний потік-2"
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
20:21 03.09.2019
Україна та Румунія проводять спільні військові навчання на Дунаї
20:40 02.09.2019
ЕС инвестирует в мост, который улучшит сообщение Румынии с Украиной
13:41 30.08.2019
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста в августе 1944 года
Всі новини країни
Турция Турция
16:40 04.09.2019
Анкара: ЗРС С-400 будут готовы к работе до конца 2019 года
19:41 03.09.2019
Туреччина збільшила імпорт газу з США в 4 рази
10:41 03.09.2019
Анкара может приобрести у РФ еще С-400, если не удастся закупить американские ЗРС Patriot - Чавушоглу
08:30 03.09.2019
Ердоган сфотографувався біля карти, на якій грецькі острови "належать" Туреччині
Всі новини країни
Украина Украина
17:20 04.09.2019
В акваторії Дунаю стартувало українсько-румунське флотське навчання Riverine-2019 / Фото
16:20 04.09.2019
Голову "виборчкому" Криму розшукують за державну зраду
15:40 04.09.2019
Поток граждан Украины в оккупированный Крым уменьшается / Фото
15:00 04.09.2019
Оккупанты изъяли у населения землю и недвижимость для строительства трассы «Таврида» в Крыму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд