Анкара: ЗРС С-400 будут готовы к работе до конца 2019 года
|16:40 04.09.2019
|Турция
Поставляемые Россией в Турцию ЗРС С-400 будут готовы к эксплуатации до конца 2019 года, однако в полной мере их возможности можно будет начать использовать к июню 2020 года.
Об єтом заявил начальник управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Bloomberg.
Демир пояснил, что именно к июню 2020 года завершится подготовка турецких военных, которым предстоит использовать С-400.
27 июля турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. В рамках поставок из России российские транспортные самолеты совершили 30 рейсов, доставляя компоненты С-400. Второй этап поставок системы С-400 в Турцию начался 27 августа.
Власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.
США исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой С-400. Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместима с системами НАТО.
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