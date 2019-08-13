Голову "виборчкому" Криму розшукують за державну зраду
|16:20 04.09.2019
|Крым
Прокуратура Автономної республіки Крим повідомила про підозру у державній зраді та оголосила в розшук так званого голову "Избирательной комиссии Республики Крым" Михайла Малишева.
"Суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно голови "Избирательной комиссии Республики Крым"", повідомляє Українська правда з посиланням на прокуратуру Автономної республіки Крим.
"У рамках кримінального провадження голові "Избирательной комиссии Республики Крым" повідомлено про підозру у вчиненні державної зради, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади, також вказану особу оголошено у розшук".
Повідомляється, що Малишев 16 березня 2014 року сприяв проведенню незаконного "загальнокримського референдуму", яким Росія намагається легітимізувати захоплення Криму.
А 8 вересня 2019 року він забезпечуватиме проведення незаконних виборів депутатів до так званого "Государственного совета Республики Крым".
Прокуратура закликала кримчан не брати участі у голосуванні, а про факти організації та проведення незаконних виборів в окупованому Криму повідомляти до правоохоронних органів.
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