Прокуратура Автономної республіки Крим повідомила про підозру у державній зраді та оголосила в розшук так званого голову "Избирательной комиссии Республики Крым" Михайла Малишева.

"Суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно голови "Избирательной комиссии Республики Крым"", повідомляє Українська правда з посиланням на прокуратуру Автономної республіки Крим.

"У рамках кримінального провадження голові "Избирательной комиссии Республики Крым" повідомлено про підозру у вчиненні державної зради, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади, також вказану особу оголошено у розшук".

Повідомляється, що Малишев 16 березня 2014 року сприяв проведенню незаконного "загальнокримського референдуму", яким Росія намагається легітимізувати захоплення Криму.

А 8 вересня 2019 року він забезпечуватиме проведення незаконних виборів депутатів до так званого "Государственного совета Республики Крым".

Прокуратура закликала кримчан не брати участі у голосуванні, а про факти організації та проведення незаконних виборів в окупованому Криму повідомляти до правоохоронних органів.