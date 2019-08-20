В августе 2019 года из Херсонской области в Крым и из Крыма на материковую Украину проследовали более 360 тысяч людей и около 60 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщает Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы, передает QHA.

По сравнению с августом прошлого года, пограничники фиксируют уменьшение пассажиропотока в направлении аннексированного Крыма.

Тенденция по снижению пассажиропотока прослеживается на протяжении всего текущего года, отмечают в ведомстве.

Несмотря на фейковые заявления оккупационных СМИ о массовом наплыве туристов из материковой части Украины, сообщаем, что подавляющее большинство граждан пересекает админграницу с целью посещения родственников, а также для оформления документов и возвращения в обратном направлении.

В начале летнего сезона пограничники сообщали, что количество граждан Украины, которые посещают аннексированный полуостров, практически не изменилось по сравнению с прошлым годом.