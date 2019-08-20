Поток граждан Украины в оккупированный Крым уменьшается / Фото
|15:40 04.09.2019
|Крым
В августе 2019 года из Херсонской области в Крым и из Крыма на материковую Украину проследовали более 360 тысяч людей и около 60 тысяч транспортных средств.
Об этом сообщает Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы, передает QHA.
По сравнению с августом прошлого года, пограничники фиксируют уменьшение пассажиропотока в направлении аннексированного Крыма.
Тенденция по снижению пассажиропотока прослеживается на протяжении всего текущего года, отмечают в ведомстве.
Несмотря на фейковые заявления оккупационных СМИ о массовом наплыве туристов из материковой части Украины, сообщаем, что подавляющее большинство граждан пересекает админграницу с целью посещения родственников, а также для оформления документов и возвращения в обратном направлении.
В начале летнего сезона пограничники сообщали, что количество граждан Украины, которые посещают аннексированный полуостров, практически не изменилось по сравнению с прошлым годом.
Ще на цю тему:
Оккупанты изъяли у населения землю и недвижимость для строительства трассы «Таврида» в Крыму
Ексголові "МОЗ Криму" продовжили домашній арешт
"Главу" аннексированного Крыма уличили в невыполнении обещаний
В прокуратурі Криму підрахували збитки від окупації півострова
СМИ: Россия свозит в оккупированный Крыма опасные вещества из Сирии
СБУ розслідує понад 60 епізодів через заходи суден у порти Криму
В аннексированном Крыму отремонтируют причал за 174,7 млн руб.
В аннексированном Крыму закрыли ещё восемь пляжей для купания