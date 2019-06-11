Курт Волкер: Интересом всех грузин должно быть продвижение проекта порта Анаклиа

15:20 04.09.2019   Грузия

Вместо того чтобы искать виновника и спорить об этом, интересом всех грузин должно быть, чтобы проект Анаклиа пошел вперед - заявил исполнительный директор Международного института лидерства Маккейна Курт Волкер.

Об этом он рассказал в интервью Georgia Today, пишет Грузия Онлайн.

"Ясно, что в связи с финансированием проекта существуют проблемы. Говорят, что консорциум не смог обеспечить достаточное финансирование, и они просят правительство очень много для частного проекта- существуют противоречивые нарративы. У меня были разные встречи в Грузии, чтобы получить больше информации об этом и я сказал, что для страны важно, чтобы проект продвигался вперед. Вместо того чтобы искать виновника и спорить об этом, общим интересом всех грузин должно быть, чтобы проект Анаклиа пошел вперед.

Этот проект свяжет экономику Грузии с глобальной экономикой, и экономику Центральной Азии с глобальной экономикой через Грузию. Так что у него есть большой потенциал, чтобы стать дополнительным элементом для создания экономической альтернативы, стабильности, роста, и привлечения инвестиций в Грузии и регионе"- заявил Волкер в разговоре о проекте Анаклиа.

Касательно вопроса журналиста о позиции России, которая утверждает, что проект Анаклиа может ввести подводные лодки США и НАТО, по словам исполнительного директора Международного института лидерства Маккейна, это типичный пример того, как работает российская пропагандистская машина.

"В этом проекте нет ничего такого, что можно связать с боевыми действиями, или с военными США. Проект касается только Грузии, и экономического развития региона"- отметил он.

В то же время журналист поинтересовался у Курта Волкера о встрече с Бидзиной Иванишвили и том, насколько совпадает видение Иванишвили в связи с портом с видением США.

"Я не хочу конкретизировать его личное мнение. Я встретился также с представителями консорциума Анаклиа, и другими. Я не нашел человека, который не согласен с мнением, что завершение этого порта стратегически важно для Грузии. Существует разнообразие мнений о том, почему пока не удалось профинансировать его. Но в связи со стратегическим значением завершения проекта, думаю, что все сходятся"- говорит Курт Волкер. 



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