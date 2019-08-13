ЮВО: Экипажи вертолетов армейской авиации выполнили бомбометание по объектам условного противника
|17:00 04.09.2019
|Краснодарский край
В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи из состава полка армейской авиации Южного военного округа провели лётное тактическое учение с нанесением массированного удара по наземным целям условного противника.
В рамках учения экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ совершили полеты в район полигонов боевой подготовки на территории Краснодарского края, где провели разведку наземных объектов условного противника и выполнили бомбометание с высоты 200 метров, как в светлое, так и в тёмное время суток, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Также, в ходе выполнения полетных заданий вертолётчики отработали действия в составе звеньев при совместном маневрировании и заходе на цель на различных высотах и скоростях, элементы сложного пилотажа – пикирование и виражи с максимально допустимыми кренами и тангажами.
Всем учебно-тренировочным вылетам вертолетов предшествовала предварительная подготовка по изучению маршрутов и особенностей районов полетов. Все полеты выполнялись в различное время суток и в различных погодных условиях.
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