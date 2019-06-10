Ограничения 25-ю годами срока эксплуатации вертолетов, скорее всего, не будет.



"Такая инициатива, действительно, была. Мы исходили из того, что более 70% парка имеет возраст свыше 25 лет. Это уже запредельные сроки, и парк требует обновления. Это большая проблема, которую надо решать, иначе она будет только расти как снежный ком: ресурс старых машин небесконечен, мы не можем постоянно его продлевать", - заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью "Ведомостям", опубликованном в среду 4 сентября, добавив, что "с учетом ограниченного модельного ряда предыдущего времени" основной парк составляют модификации Ми-8, пишет Интерфакс.

В то же время, отметил чиновник, на рынке уже есть "Ансат" (в эксплуатации только гражданских машин более 25-ти, еще 50 закупило Минобороны, военные используют вертолет как учебный), появляются Ми-38 и Ка-62. "Как видите, сейчас у авиакомпаний уже есть маневр в выборе моделей. Есть и меры поддержки, которые стимулируют к принятию решений об обновлении парка", - подчеркнул Мантуров.



"Ограничивать, думаю, в итоге не будем. С учетом мнения широкого круга эксплуатантов мы признали это нецелесообразным. Будем делать ставку именно на механизмы стимулирования. Мы отчетливо понимаем, что надо учесть и потребности населения, и возможности эксплуатантов, для которых такое обновление, конечно, влечет определенную финансовую нагрузку", - заявил он.



"Кроме того, мы занимаемся формированием рынка вертолетных перевозок, в первую очередь пассажирских. Стимулом к его развитию станет обновление парка, в том числе за счет Ми-38 и Ка-62. Минпромторг сделает этот процесс максимально выгодным и комфортным для участников рынка. У нас есть для этого соответствующие инструменты", - также отметил глава министерства.



В частности, по его словам, в проект бюджета на 2020-2021 гг. внесена программа трейд-ин, которая позволит эксплуатантам снизить затраты на приобретение новой вертолетной техники. "Кроме того, рассматриваем возможность распространить субсидии из федерального бюджета на лизинг вертолетов Ми-38 и Ка-62 - схема доказала свою эффективность, сегодня по ней ведутся поставки Ми-8 и "Ансата", - сказал чиновник.