Т.н. "совет министров" оккупированного Крыма изъял 8,6 га земель в Белогорском районе для строительства трассы «Таврида».

Соответствующее распоряжение было принято на заседании оккупационного правительства полуострова, передают Новости Крыма.

«Изъять для государственных нужд в целях строительства и реконструкции автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района) на территории Белогорского района Республики Крым земельные участки и объекты недвижимого имущества согласно приложению к настоящему распоряжению», – сказано в документе.

Изъятию подлежит шесть земельных участков общей площадью 85 594 кв. метра на территории Мичуринского сельского совета, Крымскорозовского сельского совета, села Муромского и поселка Зуя.

Строительство новой трассы «Таврида» ведет санкт-петербургская компания «ВАД». Четырехполосная автодорога первой технической категории должна стать "основой развития новой транспортной системы Крыма". Длина первых семи этапов трассы составит 250,7 км (из них по территории Республики Крым – 237,5 км, по территории Севастополя – 13,2 км).

Движение по 190-километровому участку строящейся трассы «Таврида» от Симферополя до Керчи было открыто в конце 2018 года. Движение осуществляется по двум полосам – по одной в каждом направлении, действует ограничение в 60 км/ч из-за продолжающихся строительных работ. Движение по дороге в четырехполосном исполнении будет открыто в сентябре 2020 года.