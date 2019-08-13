Глава ОСК: Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" вернется в строй в 2021 году
|15:20 04.09.2019
|Россия
Объединенная судостроительная корпорация намерена в срок отремонтировать тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
Об єтом сообщил "Интерфаксу" глава ОСК Алексей Рахманов.
"Пока никаких отклонений нет, мы живём в наших планах. Будут приняты другие решения - будем ориентироваться на них. Ничего не поменялось - 2021 год", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос о сроках завершения ремонта "Адмирала Кузнецова".
Ранее главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов заявлял, что Военно-морской флот России рассчитывает получить авианосец в 2021 году после модернизации.
"График выверен, утвержден. Все идет по графику, что касается авианосца", - сказал он на форуме "Армия-2019" 25 июня.
Ранее Рахманов сообщал, что модернизация в основном коснется энергетической системы крейсера.
В мае 2019 года глава ОСК сказал, что "Адмирал Кузнецов" получит новую систему противовоздушной обороны и новые системы связи.
Представители ВМФ заявляли, что в ходе ремонта корабль получит морской вариант комплекса ПВО "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полётные системы.
Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.
"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.
СМИ отмечали, что в походе к берегам Сирии российский авианосец сильно дымил.
В ночь на 30 октября 2018 года один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) при выходе из него "Адмирала Кузнецова". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца.
Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан", автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.
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