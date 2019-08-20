СБУ попереджає: поїздка в окупований Крим може погано скінчитися / Відео
|14:40 04.09.2019
|Крым
Спецслужби РФ здійснюють незаконні затримання українців під час перетину адмінкордону з територією окупованого Криму.
Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України, передає ЛІГА.Новости.
За інформацією СБУ, співробітники ФСБ РФ без пояснення причини затримали жителя Львівської області в пункті пропуску "Джанкой".
Громадянин України відмовився співпрацювати з російськими спецслужбами, хоча на нього чинився фізичний та психологічний тиск, після чого він був змушений підписати якийсь документ і був повернутий на контрольовану українським урядом територію.
У нього відібрали авто, документи і гроші в сумі 2 000 євро.
СБУ попереджає, що в зоні ризику підвищеної уваги спецслужб РФ знаходиться широкий спектр громадян - військовослужбовці, правоохоронці, учасники АТО (ООС), представники патріотичних організацій і навіть звичайні туристи.
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