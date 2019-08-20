Спецслужби РФ здійснюють незаконні затримання українців під час перетину адмінкордону з територією окупованого Криму.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України, передає ЛІГА.Новости.

За інформацією СБУ, співробітники ФСБ РФ без пояснення причини затримали жителя Львівської області в пункті пропуску "Джанкой".

Громадянин України відмовився співпрацювати з російськими спецслужбами, хоча на нього чинився фізичний та психологічний тиск, після чого він був змушений підписати якийсь документ і був повернутий на контрольовану українським урядом територію.

У нього відібрали авто, документи і гроші в сумі 2 000 євро.

СБУ попереджає, що в зоні ризику підвищеної уваги спецслужб РФ знаходиться широкий спектр громадян - військовослужбовці, правоохоронці, учасники АТО (ООС), представники патріотичних організацій і навіть звичайні туристи.