Американський сенатор заявив, що Штати можуть зупинити "Північний потік-2"
|14:20 04.09.2019
|Россия
Американський сенатор Тед Круз вважає, що Сполучені Штати можуть зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2», призначеного для транспортування російського природного газу до Німеччини.
Про це передає "Радіо Свобода".
«Доволі переконливою» ознакою цього, вважає Круз, є липневе голосування з результатом 20 проти 2 у комітеті із закордонних справ Сенату. Воно передбачає запровадження санкцій проти суден, що допомагають Росії будувати газопровід у Балтійському морі. У Конгресі є підтримка для схвалення цього законопроєкту, вказав сенатор 3 вересня в Інституті Гудзона у Вашингтоні.
На планеті є лише п'ять компаній, здатних прокладати трубопроводи на морських глибинах, і це робить законопроєкт ефективним, вважає Тед Круз.
"Найкраще, що ми можемо зробити, – це позбавити президента Росії Володимира Путіна грошей через його агресивний мілітаризм", - переконаний сенатор-республіканець.
Нагадаємо: "Північний потік-2", який передбачає постачання газу в обхід України, закінчений на понад 70%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.
Американський законопроєкт має здобути підтримку обох палат Конгресу, щоб стати законом. Конгрес повертається з літніх канікул наступного тижня.
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