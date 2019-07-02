Минпромторг РФ отказался от проекта 75-местных Sukhoi Superjet

14:00 04.09.2019   Россия

S7 Group не получит 75-местные Sukhoi Superjet, заказанные у "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) в апреле 2018 года.

Минпромторг РФ отказался от разработки этой машины, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на председателя совета директоров и совладельца S7 Владислава Филева, передает Интерфакс.
       
"Я был недели две назад на совещании по развитию региональной авиации, и там один из руководителей Минпромторга доложил, что решено не делать Sukhoi SuperJet на 75 мест, так как на него нет спроса. У них основной заказчик - "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), и он берет 100-местную машину", - заявил Филев.
       
Другой участник совещания сказал, что доклад делал замминистра промышленности Олег Бочаров. Источник, близкий к "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, владеет ГСС), подтвердил, что SSJ-75 разрабатываться не будет.
       
Филев предполагает, что причиной отказа от разработки было условие S7, что ее специалисты должны участвовать в испытаниях SSJ-75 и контролировать его соответствие нормам летной годности. Техническими требованиями S7 было перепроектировать ниши шасси и заменить композитный участок пола пассажирской кабины: катастрофа SSJ-100 5 мая показала, что этот композит не выдерживает пламя 240 градусов по Цельсию, как должен по международным требованиям, объяснил Филев.
       
Существующая базовая версия SSJ-100 вмещает от 98 до 105 кресел, самолет способен преодолевать расстояние от 3 до 4,5 тыс. км. В начале прошлого года ГСС сообщили о намерении производить и 75-местную машину с дальностью полетов 1,5-2 тыс. км, ее интересантом выступила S7, с которой было подписано предварительное соглашение на поставку с 2022 года 50 "суперджетов" с опционом еще на 25. Однако в апреле газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что ГСС "в условиях дефицита ресурсов" переносит создание 75-местной версии на неопределенный срок.
       
Впрочем, замглавы Минпромторга Бочаров позднее опроверг эту информацию, уточнив, что под SSJ-75 никогда не подразумевался 75-местный лайнер - речь всегда шла об импортозамещенном самолете. "Сроки нам никто не переносил. У нас есть поручение президента про 2024 год. А дальше - у нас была вторичная работа с ГСС, чтобы использовать эту модернизированную версию самолета, в том числе под фидерные перевозки - то, что они заключили (с S7 - ИФ)", - заявлял Бочаров журналистам. "SSJ-75 и не строился под 75 кресел. Это условное название. И он изначально был импортозамещенным", - говорил замминистра.
       
Между тем Филев уверен, что для региональных перевозок в России нужна машина именно на 75 мест - аналог советского регионального самолета Ту-134. Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ-100, заявил он "Ведомостям": при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло - для существующей версии его надо перепроектировать. SSJ-75 мог бы быть эффективным лайнером и востребованным в региональных перевозках, резюмирует он.



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