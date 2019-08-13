Экс-прокурор оккупированного Крыма может стать зампредом комитета Думы по международным делам
|13:40 04.09.2019
|Крым
"Депутат" Госдумы, т.н. "экс-прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская (фракция "Единая Россия") может занять пост заместителя председателя комитета по международным делам.
Соответствующий проект постановления во вторник был размещен в электронной базе нижней палаты парламента, передает ТАСС.
"Избрать депутата Государственной думы Поклонскую Наталью Владимировну заместителем председателя комитета Государственной думы по международным делам", - говорится в тексте документа. При этом она освобождается от должности зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции и выводится из его состава.
Как сообщил ранее журналистам глава фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, Поклонская выразила желание перейти в комитет по международным делам, так как хочет работать по международной тематике и получает в настоящее время профильное образование. Неверов тогда уточнил, что фракция предложит Госдуме рассмотреть необходимые проекты постановлений в сентябре, когда начнется осенняя парламентская сессия.
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