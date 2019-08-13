В Крыму трасса "Таврида" оставила несколько сел без благ цивилизации

13:00 04.09.2019   Крым

Жители восьми сел Белогорского района оказались отрезаны от благ цивилизации трассой "Таврида". 

Детские сады, банкоматы, больницы находятся в Зуе, а сама Зуя – по ту сторону трассы, через которую тут не предусмотрели ни мост, ни развязку, которые бы позволили пересечь магистраль. Нет здесь и остановки общественного транспорта, пишет РИА Новости.

Раньше прямая дорога, проходящая через Тургенево, Новожиловку, Украинку, Владимировку, Литвиненково и другие села, напрямую вела в райцентр, сейчас она упирается в "Тавриду" и дальше никуда не идет. В более раннем проекте тут была предусмотрена развязка, однако затем решили ее не строить. Вместо нее теперь – пешеходный переход, а в паре километров – въезд в поселок. 

В результате пассажирские автобусы перестали заходить в Зую, поскольку из-за отсутствия прямого пути им приходилось делать крюк в несколько километров, что сбивало их с графика. 

Кроме того, на этом участке "Тавриды" не предусмотрели остановку общественного транспорта, и далеко не каждый водитель готов рискнуть и высадить пассажиров в необорудованной зоне. Из-за этого люди практически перестали ездить на автобусах, ведь от ближайшей остановки потом идти несколько километров. Пешком в Зую даже из самого близкого села – три километра.

Местные оккупационные власти проблему понимают, но решить не могут. В Зуйское сельское поселение входит девять сел, четыре из них отрезаны от необходимой инфраструктуры. 



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