В России в аэропорту столкнулись два самолета / Видео

12:40 04.09.2019   Россия

На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета, пассажиров эвакуировали. 

Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах, пишет ghall.com

«Лайнеры осматривают техники. Информации о пострадавших нет», — сказал собеседник агентства. 

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что столкнулись самолеты «Аэрофлота» и Royal Flight. 

«Самолет авиакомпании Royal Flight, который буксировал аэродромный тягач «Шереметьево Хендлинг», повредил лайнер «Аэрофлота», который стоял на точке запуска и готовился к вылету в Пекин. Там было легкое соприкосновение крыльями. Водитель буксирующего устройства не смог соблюсти дистанцию», — сообщил источник.

«Все произошло, когда наше воздушное судно буксировалось. Оно было пустое, без пассажиров. Борт выполнил рейс, стоял около телетрапа. Его необходимо было отбуксировать. В настоящий момент создана комиссия, которая займется расследованием данной ситуации», — рассказал начальник отдела корпоративных коммуникаций Royal Flight Максим Курашвили. 

В пресс-службе Шереметьево РБК сообщили, что инцидент произошел 3 сентября в 15:53 мск, Boeing 777 авиакомпании Royal Flight без пассажиров на борту в процессе буксировки задело крылом законцовку крыла A330 «Аэрофлота». В аэропрту отметили, что буксировка производилась по рулежной дорожке за пределами взлетно-посадочной полосы. На борту самолета «Аэрофлота» находилось 229 пассажиров. 

Авиакомпания планирует отправить пассажиров рейса резервным бортом в 18:00 мск по маршруту Москва — Пекин.



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