В России в аэропорту столкнулись два самолета / Видео
|12:40 04.09.2019
|Россия
На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета, пассажиров эвакуировали.
Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах, пишет ghall.com.
«Лайнеры осматривают техники. Информации о пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что столкнулись самолеты «Аэрофлота» и Royal Flight.
«Самолет авиакомпании Royal Flight, который буксировал аэродромный тягач «Шереметьево Хендлинг», повредил лайнер «Аэрофлота», который стоял на точке запуска и готовился к вылету в Пекин. Там было легкое соприкосновение крыльями. Водитель буксирующего устройства не смог соблюсти дистанцию», — сообщил источник.
«Все произошло, когда наше воздушное судно буксировалось. Оно было пустое, без пассажиров. Борт выполнил рейс, стоял около телетрапа. Его необходимо было отбуксировать. В настоящий момент создана комиссия, которая займется расследованием данной ситуации», — рассказал начальник отдела корпоративных коммуникаций Royal Flight Максим Курашвили.
В пресс-службе Шереметьево РБК сообщили, что инцидент произошел 3 сентября в 15:53 мск, Boeing 777 авиакомпании Royal Flight без пассажиров на борту в процессе буксировки задело крылом законцовку крыла A330 «Аэрофлота». В аэропрту отметили, что буксировка производилась по рулежной дорожке за пределами взлетно-посадочной полосы. На борту самолета «Аэрофлота» находилось 229 пассажиров.
Авиакомпания планирует отправить пассажиров рейса резервным бортом в 18:00 мск по маршруту Москва — Пекин.
Ще на цю тему:
ЮВО: Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение на Ставрополье
Аварійна посадка літака до Криму: кількість постраждалих зросла до 23 / Відео - поновлено
РосЗМІ: Винищувач НАТО спробував наблизитися до літака міністра оборони Росії / Відео
Російський літак змусив ВПС Південної Кореї використати зброю
У Су-30 сработал тормозной парашют во время показательного полета над оккупированным Севастополем / Видео
"Наглядная демонстрация разрухи и крест на отечественном самолетостроении" - эксперт о последствия катастрофы "Суперджета"
Новый российский самолет потерпел неудачу при первом полете