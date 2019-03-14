Оставить прошлое историкам: Болгария предложила РФ не брать на себя миссию "освободителей Европы"

12:20 04.09.2019   Болгария

Неожиданный и не слишком приятный резонанс получила в Болгарии выставка посольства РФ, посвященная 9 сентября, - этот день считается "75-летием освобождения Восточной Европы от нацизма".

МИД Болгарии на своем сайте называет это событие "сомнительным историческим тезисом" и призывает Россию к пониманию того, что 9 сентября и его последствия должны оставаться в руках историков и историков науки, а не политиков, сообщает ZN,UA.

В частности, МИД Болгарии заявляет:

"Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что штыки Советской Армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, удушающее гражданское сознание, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в развитых европейских странах.

Министерство иностранных дел не имеет никакого отношения к этому событию, и мы советуем российскому посольству не занимать позицию в поддержку сомнительного исторического тезиса ("освобождение"), который ставит в привилегию только некоторые политические круги в Болгарии, поскольку это является вмешательством во внутриполитические дебаты в нашей стране.

9 сентября и его последствия должны оставаться в руках историков и историков науки, чтобы получить полную и точную оценку воздействия на развитие Болгарии в 20 веке.

С точки зрения международного права факты очевидны: переворот 9 сентября был прямым следствием объявления СССР войны Болгарии 5 сентября 1944 года и последующего ввода советских войск на территорию, нейтральную для СССР.

СССР объявляет войну Болгарии, когда к власти только что пришло новое демократическое правительство, объявляя о прекращении связей с нацистской Германией и подтверждая позицию нейтралитета Королевства Болгарии против России. За этим следует временная оккупация Болгарии СССР и союзниками, формально управляемая представителями коалиции, но де-факто осуществляемая исключительно через советское военное присутствие.

Долгосрочные последствия для Болгарии такие же, как и для других стран Восточной Европы, попадающих в зону влияния Советского Союза - 45 лет правления тоталитарного режима, основанного на большевистско-ленинской версии коммунистической идеологии ".



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