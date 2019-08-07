В крымских арбузах некоторых химикатов в разы больше допустимого уровня

12:00 04.09.2019   Крым

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии проверили бахчевые, фрукты и зелень нового урожая. 

Результаты тестов показали, что некоторых химикатов в продуктах в десятки раз больше допустимого уровня, пишет РИА Новости.

Для исследования закупили дыни, крымские арбузы и белгородские огурцы сорта. Из фруктов взяли краснодарский виноград, сезонные яблоки и персики.

По санитарно-химическим показателям все продукты проверяли на соли тяжелых металлов, пестициды и нитраты. По первым двум параметрам никаких нарушений не выявили, пишет издание. 

Повышенное содержание нитратов обнаружили в дынях (около 147 миллиграммов на килограмм при норме — до 90) и укропе (около 2,8 тысячи миллиграммов при максимуме в две тысячи). 

Что касается показателей качества, среди которых содержание в овощах и фруктах железа, калия, кальция, магния, натрия и фосфора, единственным продуктом, который соответствовал ожиданиям, оказался персик. У остальных выявили превышение почти по всем параметрам.
 
Самое необычное — калий в дынях на уровне 5,9 тысячи миллиграммов на 100 грамм продукта, что почти в 50 раз больше нормы (118 миллиграммов). С железом, натрием и кальцием тоже перебор — 15-кратный (15,5 против одного миллиграмма), 13-кратный (429 против 32) и 11-кратный соответственно. С крымскими арбузами ситуация похожая. Калия в восемь раз больше (862 против 110 миллиграммов), магния — в семь (89 против 12), кальция — в четыре (54 против 14), железа — в три (три против одного), натрия — в полтора (23 против 16). 

У огурцов проблемы с калием: превышение в 7,5 раза — 1,47 тысячи миллиграммов на 100 граммов продукта против 196 ожидаемых. С фруктами и зеленью та же картина: у винограда калия в восемь раз больше положенного, у яблок — в пять раз, у укропа — в семь, у петрушки — в 4,5, у зеленого лука — в 7,5. 

Как пишет издание, представители Роспотребнадзора сообщили, что такие отклонения могли возникнуть из-за климатических особенностей регионов, где выращены продукты. Кроме того, повлияли пестициды и удобрения. 



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