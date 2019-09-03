В Грузии лишили полномочий политика, который пригласил российского депутата
|11:40 04.09.2019
|Грузия
Парламент Грузии приостановил депутатские полномочия члена правящей партии «Грузинская мечта» Закария Куцнашвили.
Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на агентство «Новости-Грузия».
Куцнашвили был организатором сессии Межпарламентской ассамблеи православия в местном парламенте, которая прошла 20 июля.
Присутствие на этом мероприятии депутата из России Сергея Гаврилова послужило поводом к началу политического кризиса в стране. Гаврилов, который является главой межпарламентского объединения православных депутатов разных стран, открыл сессию, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Это вызвало протесты грузинской оппозиции, обвинившей власти в пособничестве «российской оккупации».
На фоне массовых протестов в Тбилиси российские власти закрыли прямое авиасообщение с Грузией, и отношения двух стран обострились.
О сдаче депутатского мандата еще в июне добровольно заявил сам Куцнашвили.
«Комитет по процедурным вопросам и правилам рассмотрел этот вопрос и счел, что ему должны быть приостановлены депутатские полномочия. Указанное заключение представили парламентскому бюро, после чего был представлен проект постановления», — рассказал о процедуре глава комитета по процедурным вопросам парламента Георгий Кахиани.
Постановление рассмотрели на пленарном заседании, его поддержали 96 депутатов из 150. Протестующие в Тбилиси в июне требовали отставки с поста главы МВД Георгия Гахарии, считая его ответственным за задержания демонстрантов на акции 20 июня. Однако 3 сентября правящая партия выдвинула его на пост премьер-министра страны.
Ще на цю тему:
Кандидатом в премьеры назван глава МВД Грузии Георгий Гахария
Прем'єр Грузії подав у відставку
Грузія закликає РФ припинити мобілізацію військ на лінії окупації
Пост грузинской полиции установлен на подконтрольной грузинской стороне территории - СГБ
"Фашизм рухнет": Кикабидзе сделал роковой прогноз для России
Волкер про нові дії РФ у Грузії: це трагедія для місцевих
МЗС Грузії: Росія продовжила зводити паркан на лінії розмежування
Великобритания поддержала реформы в Грузии
У Грузії звільнили гендиректора телеканалу “Руставі-2”