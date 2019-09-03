Парламент Грузии приостановил депутатские полномочия члена правящей партии «Грузинская мечта» Закария Куцнашвили.

Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на агентство «Новости-Грузия».

Куцнашвили был организатором сессии Межпарламентской ассамблеи православия в местном парламенте, которая прошла 20 июля.

Присутствие на этом мероприятии депутата из России Сергея Гаврилова послужило поводом к началу политического кризиса в стране. Гаврилов, который является главой межпарламентского объединения православных депутатов разных стран, открыл сессию, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Это вызвало протесты грузинской оппозиции, обвинившей власти в пособничестве «российской оккупации».

На фоне массовых протестов в Тбилиси российские власти закрыли прямое авиасообщение с Грузией, и отношения двух стран обострились.

О сдаче депутатского мандата еще в июне добровольно заявил сам Куцнашвили.

«Комитет по процедурным вопросам и правилам рассмотрел этот вопрос и счел, что ему должны быть приостановлены депутатские полномочия. Указанное заключение представили парламентскому бюро, после чего был представлен проект постановления», — рассказал о процедуре глава комитета по процедурным вопросам парламента Георгий Кахиани.

Постановление рассмотрели на пленарном заседании, его поддержали 96 депутатов из 150. Протестующие в Тбилиси в июне требовали отставки с поста главы МВД Георгия Гахарии, считая его ответственным за задержания демонстрантов на акции 20 июня. Однако 3 сентября правящая партия выдвинула его на пост премьер-министра страны.