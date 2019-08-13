ЮВО: Боевые пловцы Каспийской флотилии отработали элементы подводного боя с холодным оружием

11:20 04.09.2019   Россия

Военнослужащие противоподводно-диверсионного отряда Каспийской флотилии выполнили подводные спуски с использованием новейшего снаряжения, отработали комплекс упражнений по подводному плаванию в составе группы и одиночным способом.

Подводные спуски выполнялись в различное время суток в полном водолазном снаряжении с индивидуальными дыхательными аппаратами на базе нового подводного комплекса в современном тренировочном комплексе, построенного на КФл для этих целей, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе занятий бойцы ППДО отработали элементы подводной акробатики и подводного боя с холодным оружием. При этом использовался специальный макет ножа, чтобы не повредить водолазное снаряжение. Отработка движений выполнялась на специальных подводных манекенах.

Следующим этапом подготовки станет проведение занятий по огневой подготовке с выполнением упражнений учебных стрельб из пистолета СПП и автомата АПС для подводной стрельбы по неподвижным и движущимся целям.

Совместно с экипажем противодиверсионного катера многоцелевого назначения «Юнармеец Дагестана» проекта «Грачонок», недавно поступившего в КФл, подводные пловцы проведут комплекс корабельных учений по приготовлению катера к бою и походу, ведению борьбы за живучесть, противоподводно-диверсионной обороне и повседневной организации службы и корабельного быта.

Также в текущем году бойцам ППДО предстоит обеспечивать безопасность кораблей КФл в пунктах базирования, в местах стоянок и на незащищённых рейдах в Каспийском море/

Помимо этого, с военнослужащими Каспийской флотилии проведено учение по борьбе за живучесть корабля.

Моряки отработали локализацию и тушение пожара в корабельных отсеках, ликвидировали пробоины в корпусе и устранили поступление забортной воды в условиях ограниченной видимости.

Учение корабельных аварийно-спасательных групп проводилось на специальном учебно-тренировочном комплексе «Каспий» в Дагестане.

Учебный комплекс представляет собой специальные помещения и отсеки, где экипажи кораблей в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок, могут отрабатывать навыки по спасению корабля.

Учение было направлено на способность экипажа обеспечить живучесть корабля при различных боевых и аварийных ситуациях, в любой обстановке.

В мероприятии приняли участие аварийные партии 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Каспийской флотилии, в том числе малых ракетных кораблей «Град Свияжск», «Астрахань», ракетных кораблей «Дагестан», «Татарстан» рейдовых тральщиков и малых артиллерийских катеров.



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