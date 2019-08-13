Экипаж спасательного буксирного судна «Профессор Николай Муру» из состава отряда спасательных судов Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота возвращается в оккупированный Севастополь после выполнения задач в Персидском заливе.

В настоящее время судно проходит Суэцкий канал, выходит в Средиземное море и берёт курс на черноморские проливы Дарданеллы и Босфор, пишет пресс-служба Минобороны России.

Буксир Черноморского флота во время нахождения в Персидском заливе выполнял роль штабного судна и обеспечивал команду российского Военно-Морского Флота в ходе её участия в международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2019», который состоялся в августе на острове Киш в Иране.

Возвращение «Профессора Николай Муру» в пункт базирования ожидается в первой декаде сентября 2019 года.

Фото МО РФ