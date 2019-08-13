Спасательный буксир ЧФ прошел Суэцкий канал и возвращается в Севастополь / Фото
|11:00 04.09.2019
|Крым
Экипаж спасательного буксирного судна «Профессор Николай Муру» из состава отряда спасательных судов Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота возвращается в оккупированный Севастополь после выполнения задач в Персидском заливе.
В настоящее время судно проходит Суэцкий канал, выходит в Средиземное море и берёт курс на черноморские проливы Дарданеллы и Босфор, пишет пресс-служба Минобороны России.
Буксир Черноморского флота во время нахождения в Персидском заливе выполнял роль штабного судна и обеспечивал команду российского Военно-Морского Флота в ходе её участия в международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2019», который состоялся в августе на острове Киш в Иране.
Возвращение «Профессора Николай Муру» в пункт базирования ожидается в первой декаде сентября 2019 года.
Фото МО РФ
Ще на цю тему:
270 школярів з Криму провели літо в мілітаризованому таборі Юнармії
РФ засудила 59 мешканців Криму за відмову проходити строкову службу
Вышедший из оккупированного Крыма Военно-морской лицей начал новый учебный год / Фото
Завербованого в окупованому Криму українця засудили до дев'яти років позбавлення волі
Начались швартовные испытания построенного для ЧФ тральщика / Фото
Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» получил награды за выполнение задач в дальней морской зоне
Оккупанты десантировались с вертолетов на полигоне Опук в Крыму
Оккупанты усиливают бригаду особого назначения Росгвардии в Керчи