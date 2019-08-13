В Доме офицеров Черноморского флота в оккупированном Севастополе под руководством командующего флотом вице-адмирала Игоря Осипова начался сбор с молодыми офицерами-выпускниками высших военных учебных заведений 2019 года.

В начале сбора командующий ЧФ выступил перед военнослужащими с докладом на актуальные для лейтенантов темы, пишет пресс-служба Минобороні России.

Всего в ходе трехдневного сбора более 200 молодых офицеров примут участие в показных занятиях, направленных на приобретение ими навыков проведения мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности в ходе военной службы.

Сбор с лейтенантами, пополнившими корабельные соединения, пройдет на борту фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», где флагманские специалисты различных боевых частей ЧФ, в том числе штурманской, минно-торпедной, электро-механической, радиотехнической, ракетного вооружения и связи проведут показные осмотры материальной части и технических средств кораблей.

Также в рамках сбора молодые офицеры примут участие в показной тренировке по выполнению первичных мероприятий по борьбе за живучесть корабля, проведению противоподводно-диверсионной обороны и приёму запасов горюче-смазочных материалов на борт. Кроме того, офицеры-выпускники изучат распорядок дня, организацию корабельных вахт, уход за заведованием боевых частей и организацию различных работ на высоте и за бортом корабля.

Данные мероприятия проводятся с целью оказания помощи недавним выпускникам военных вузов в становлении в должностях, а также для обучения молодых офицеров методике организации различных мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности в ходе военной службы.