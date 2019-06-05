Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
|10:20 04.09.2019
|Румыния
Посол України в Румунії Олександр Баньков обговорив пріоритети співробітництва між країнами з головою міністерства закордонних справ Румунії Рамоною Менеску.
Про це Олександр Баньков повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“З новопризначеною міністром закордонних справ Румунії Рамоною Менеску сьогодні обговорили пріоритетні питання двосторонніх відносин, потенціал яких дозволяє значно посилити взаємовигідне співробітництво”, — написав О. Баньков.
Посол України додав, що важливою для двох країн є безпека і сталий розвиток Чорноморського регіону.
“Практичні кроки НАТО у стримуванні агресивної експансії РФ в регіоні ЧМ матимуть і надалі безумовну практичну підтримку з боку України”, — підсумував український дипломат.
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