Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії

10:20 04.09.2019   Румыния

Посол України в Румунії Олександр Баньков обговорив пріоритети співробітництва між країнами з головою міністерства закордонних справ Румунії Рамоною Менеску. 

Про це Олександр Баньков повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“З новопризначеною міністром закордонних справ Румунії Рамоною Менеску сьогодні обговорили пріоритетні питання двосторонніх відносин, потенціал яких дозволяє значно посилити взаємовигідне співробітництво”, — написав О. Баньков.

Посол України додав, що важливою для двох країн є безпека і сталий розвиток Чорноморського регіону.

“Практичні кроки НАТО у стримуванні агресивної експансії РФ в регіоні ЧМ матимуть і надалі безумовну практичну підтримку з боку України”, — підсумував український дипломат.



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