Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" готують до етапування з Криму / Відео

10:00 04.09.2019   Крым

Фігурантів другої бахчисарайської групи "справи Хізб ут-Тахрір" готують до етапування з Криму в Ростов-на-Дону.

Про це говорять рідні політв'язнів у відео, розміщеному на Facebook "Кримської солідарності", передає Укрінформ.

"Сервер (Мустафаєв - ред.) уже протягом півтора року знаходиться у Сімферопольському СІЗО. Для мене і наших дітей це важкий час. Коли його повели з дому, це був шок ... Зараз ми дізналися, що цими днями його мають етапувати в Ростов, тобто він буде ще далі від нас", - розповіла дружина Сервера Мустафаєва Майє Мустафаєва.

За її словами, тероризм - тяжке обвинувачення, і її чоловік абсолютно не причетний до цього злочину.

За словами матері іншого політв'язня - Сейрана Салієва - Росія своїми судами над кримськими мусульманами продовжує в Криму "37-й рік".

"Як і раніше нас "трійки" судять ... Виходить "37-й рік", коли насильно саджали, в ГУЛАГ відправляли, виселяли - те ж саме, тільки терміни використовують інші. Раніше було клеймо "ворог народу", зараз - "диверсант", "терорист", "вимагач", - говорить Зодіє Салієва.

За її словами, у родичів заарештованих єдина надія на те, що "світова спільнота змусить Росію звільнити невинно засуджених дітей, деякі з яких вже по чотири роки сидять".

Як повідомляв Укрінформ, фігуранти другої бахчисарайської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Марлен Асанов, Сервер Зекір'яєв, Єрнес Аметов, Тимур Ібрагімов, Сейран Салієв, Мемет Бєлялов, Сервер Мустафаєв і Едем Смаїл залишаться у СІЗО до 13 лютого 2020 року.

Перше попереднє засідання у цій справі проходило по відеоконференцзв'язку з суду в Ростові-на-Дону із Сімферопольським СІЗО №1, де знаходилися обвинувачені. Захист намагався повернути справу в "прокуратуру" у зв'язку з відсутністю конкретних фактів по суті обвинувачення, однак "суд" відмовив у клопотаннях адвокатів. Наступне засідання, на якому кримінальну справу почнуть розглядати по суті, буде проходити в Ростові-на-Дону.



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