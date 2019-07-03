У Балтійському морі стартували навчання НАТО

09:40 04.09.2019   Россия

У Балтійському морі у вівторок, 3 серпня, почалися військово-морські навчання НАТО Northern Coasts ("Північні береги"). Участь у навчаннях беруть 40 бойових кораблів з 18 країн і три тисячі військовослужбовців.

За даними Північноатлантичного альянсу, навчання проходитимуть в районі Датських проток, а також на південно-заході Балтики - між німецьким портом Кіль і датським островом Борнхольм і триватимуть до 19 вересня, пише ZN,UA.

За словами офіційного представника НАТО Оани Лунгеску, НАТО відповідає на агресивні дії Росії, збільшуючи повітряне і морське патрулювання в регіоні, а також розмістило понад 4,5 тис. військовослужбовців в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.

Навчання Northern Coasts регулярно проводяться в Балтійському морі з 2007 року. У навчаннях беруть участь військовослужбовці з Бельгії, Великобританії, Німеччини, Данії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Польщі, США, Фінляндії, Франції, Хорватії, Швейцарії, Швеції та Естонії.

У них, в тому числі, будуть задіяні кораблі Першої постійної протимінної групи НАТО, а також патрульний протичовновий літак, підводний човен і кілька вертольотів.

Раніше повідомлялося про те, що у вересні під Львовом пройдуть українсько-американські командно-штабні навчання Rapid Trident-2019. Навчання проведуть на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного з 13 по 28 вересня.



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