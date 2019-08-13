128 тыс военных, 20 тыс единиц техники, 600 летательных аппаратов и 15 кораблей - РФ анонсировала новые учения
|09:00 04.09.2019
|Россия
Основные практические действия войск на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019" развернутся на восьми полигонах и в акватории Каспийского моря.
Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.
"Хотел бы остановиться на предстоящем стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019". Оно пройдёт с 16 по 21 сентября и завершит комплекс мероприятий боевой подготовки Вооружённых сил в текущем году", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
"Основные действия развернутся на восьми полигонах, а также в акватории Каспийского моря", - подчеркнул министр.
По его словам, основная цель учений - обучить войска ведению военных действий в современных условиях и повысить оперативную совместимость органов военного управления вооружённых сил России и государств-союзников.
"В рамках подготовки к этому масштабному мероприятию с июня отрабатываются вопросы локализации государством и Вооружёнными силами военных угроз, управления группировками войск в ходе борьбы с международным терроризмом и предотвращения возможной агрессии в Центрально-Азиатском регионе", - сообщил глава Минобороны.
Он рассказал, что проведены комплексные специальные учения по всем видам обеспечения.
"В настоящее время войска завершают выход в районы проведения учения, в котором будет задействовано порядка 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц техники и вооружения, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей", - сказал министр.
Ще на цю тему:
ЮВО: Боевые пловцы Каспийской флотилии отработали элементы подводного боя с холодным оружием
ЮВО: Специалисты оснащенного «Искандерами» ракетного соединения занимаются боевой учебой на полигоне
ЮВО: Штурмовики на Кубани провели воздушные бои с условным противником на предельно малых высотах
После учений с боевыми стрельбами корабли ЧФ вернулись в пункты постоянного базирования
ЮВО: Экипажи бомбардировщиков учились уничтожать противника на предельно малых высотах
ЮВО: Ракетные соединения "нанесли" удар по базам условных террористов, а мотострелки "уничтожили" ДРГ
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Армении устанавливали мины и уничтожили "лагерь противника"
ЮВО: Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» "уничтожили" условного противника в горах Северной Осетии
ЮВО: Бомбардировщики "уничтожили" ангары с самолетами и объекты инфраструктуры условного противника
ЮВО: Противокорабельные ракетные и артиллерийские комплексы ЧФ вышли на полигоны боевой подготовки