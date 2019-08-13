128 тыс военных, 20 тыс единиц техники, 600 летательных аппаратов и 15 кораблей - РФ анонсировала новые учения

09:00 04.09.2019   Россия

Основные практические действия войск на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019" развернутся на восьми полигонах и в акватории Каспийского моря.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.
       
"Хотел бы остановиться на предстоящем стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019". Оно пройдёт с 16 по 21 сентября и завершит комплекс мероприятий боевой подготовки Вооружённых сил в текущем году", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник. 
       
"Основные действия развернутся на восьми полигонах, а также в акватории Каспийского моря", - подчеркнул министр.
       
По его словам, основная цель учений - обучить войска ведению военных действий в современных условиях и повысить оперативную совместимость органов военного управления вооружённых сил России и государств-союзников.
       
"В рамках подготовки к этому масштабному мероприятию с июня отрабатываются вопросы локализации государством и Вооружёнными силами военных угроз, управления группировками войск в ходе борьбы с международным терроризмом и предотвращения возможной агрессии в Центрально-Азиатском регионе", - сообщил глава Минобороны.
       
Он рассказал, что проведены комплексные специальные учения по всем видам обеспечения.
       
"В настоящее время войска завершают выход в районы проведения учения, в котором будет задействовано порядка 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц техники и вооружения, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей", - сказал министр.



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