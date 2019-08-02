Суд продовжив запобіжний захід для колишнього "голови МОЗ" окупованого Криму
|08:40 04.09.2019
|Крым
Дніпровський суд Києва продовжив термін запобіжного заходу колишньому "голові Міністерства охорони здоров'я" в анексованому Криму Петру Михальчевському.
Михальчевського звинувачують у державній зраді, повідомила у Facebook речниця прокуратури Криму Катерина Діденко, пише ZN,UA.
"Сьогодні, 3 вересня 2019 року, Дніпровський районний суд Києва продовжив запобіжний захід ексголові Міністерства охорони здоров'я АР Крим обвинуваченого у державній зраді. Суд продовжив підозрюваному запобіжний захід на 60 днів у вигляді домашнього арешту із забороною покидати місце проживання в нічний час", - йдеться в повідомленні.
Діденко зазначила, що таким чином суд частково задовольнив клопотання прокуратури автономії щодо Михальчевського.
9 липня Дніпровський суд Києва звільнив з-під варти "ексглаву МОЗ" Криму, змінивши йому запобіжний захід на домашній арешт.
СБУ виявила в Києві колишнього "міністра охорони здоров'я Криму" Петра Михальчевського і провела обшук за місцем його проживання.
Михальчевський обіймав посаду "міністра" з березня по червень 2014 року. Згодом окупаційна "влада" звинуватила його в корупції, після чого він пішов у відставку "за власним бажанням".
Ще на цю тему:
Колишнього президента Криму після інсульту ввели в кому
Омбудсмен оккупированного Крыма досрочно отправлена в отставку
В Ялте отправили в отставку "начальника" городского управления ГИБДД
Экс-премьера Крыма Анатолия Могилева вызвали на допрос в Киеве
"Суд" оставил под стражей отстраненного от должности мэра Евпатории
В оккупированном Крыму новый "вице-премьер"
Екс-голові Апеляційного суду Криму продовжили арешт
В оккупированном Севастополе новый и.о. вице-губернатора