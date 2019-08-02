Дніпровський суд Києва продовжив термін запобіжного заходу колишньому "голові Міністерства охорони здоров'я" в анексованому Криму Петру Михальчевському.

Михальчевського звинувачують у державній зраді, повідомила у Facebook речниця прокуратури Криму Катерина Діденко, пише ZN,UA.

"Сьогодні, 3 вересня 2019 року, Дніпровський районний суд Києва продовжив запобіжний захід ексголові Міністерства охорони здоров'я АР Крим обвинуваченого у державній зраді. Суд продовжив підозрюваному запобіжний захід на 60 днів у вигляді домашнього арешту із забороною покидати місце проживання в нічний час", - йдеться в повідомленні.

Діденко зазначила, що таким чином суд частково задовольнив клопотання прокуратури автономії щодо Михальчевського.

9 липня Дніпровський суд Києва звільнив з-під варти "ексглаву МОЗ" Криму, змінивши йому запобіжний захід на домашній арешт.

СБУ виявила в Києві колишнього "міністра охорони здоров'я Криму" Петра Михальчевського і провела обшук за місцем його проживання.

Михальчевський обіймав посаду "міністра" з березня по червень 2014 року. Згодом окупаційна "влада" звинуватила його в корупції, після чого він пішов у відставку "за власним бажанням".