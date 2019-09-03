Безопасность судоходства на реках Украины будут обеспечивать с помощью беспилотников / Фото

08:20 04.09.2019   Украина

Госучреждение "Госгидрография" приобрело два беспилотных летательных аппарата, которые будут задействованы для реализации задач по обеспечению судоходства на внутренних водных путях.

Такую информацию Центру транспортных стратегий предоставили в госучреждении.

В "Госгидрографии" пояснили, что БПЛА помогут оперативно осуществлять картографирование и мониторинг, поддерживать на современном уровне базы данных картографической и топографической информации. Это также позволит "Укрморкартографии" поддерживать в актуальном состоянии навигационные карты, быстро и с максимальной точностью вносить необходимые изменения.   

"Беспилотники существенно облегчат выполнение "Госгидрографией", возложенных на нее задач. - заявил начальник учреждения Александр Щипцов. - Также не нужно будет тратиться на оплату таких услуг подрядчикам, "Госгидрография "планирует их предоставлять самостоятельно, а заработанные средства тратить на собственное развитие".

В госучреждении рассказали, что каждый беспилотный авиационный комплекс может решать широкий спектр задач, выполняя полеты на высоте 75 - 2000 м. Весь полет выполняется в полном автоматическом режиме по заранее заданному маршруту. Старт БПЛА осуществляется с помощью катапультной системы. Посадка - с помощью парашютной системы или по принципу посадки самолета. Аппарат оборудован фотокамерой, позволяющей делать снимки с высоким разрешением. Наличие 2-частотного GNSS L1 / L2 прибора на борту аппарата позволяет осуществлять привязку центров снимков уже во время полета и не требует проведения дополнительных топогеодезических (наземных) работ. По результатам таких съемок создаются высокоточные ортофотопланы местности.

Впервые о планах "Госгидрографии" обзавестись беспилотниками было заявлено в начале лета текущего года.  


Фото: Госгидрография



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