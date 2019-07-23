Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставропольском крае, ведутся поиски двух летчиков.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает Интерфакс.



"3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ. В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков", - заявили в Минобороны РФ.



"Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", - сказали в военном ведомстве.

Позже появилась информация, что сотрудники сельхозпредприятия села Чернолесского видели момент крушения штурмовика.

"Работники колхоза убирали подсолнечник и увидели, как воздушное судно уходит в штопор. Насколько нам известно, пилоты обнаружены. В каком они состоянии - нам неизвестно", - заявили "Интерфаксу" в администрации Советского городского округа.

По словам собеседника агентства, на месте крушения работают экстренные службы.



Ранее со ссылкой на Минобороны РФ сообщалось, что 3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ. В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков.

Источник "Интерфакса" также сообщал, что перед ЧП со штурмовиком была потеряна связь.



Су-25УБ - учебно-боевая версия штурмовика Су-25 "Грач". Экипаж - два летчика.



Су-25, разработанный компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК), предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.



Серийно самолёты этого типа выпускались на двух авиазаводах - в Улан-Удэ (учебно-боевые Су-25УБ) и в Тбилиси (боевые Су-25). Всего за 1981-1991 годы построено 1 тыс. 320 экземпляров Су-25.



Существует несколько версий модернизированного Су-25. Самая совершенная модификация штурмовика "Грач" - Су-25СМ3.