Дніпровський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту колишнього глави "Міністерства охорони здоров'я" Криму Петру Михальчевському, обвинуваченому у державній зраді.

Про це повідомила прокуратура Криму в своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Сьогодні, 3 вересня 2019 року, Дніпровський районний суд м.Києва продовжив запобіжний захід ексглаві Міністерства охорони здоров'я АР Крим обвинуваченого у державній зраді. Суд продовжив підозрюваному запобіжний захід на 60 днів у вигляді домашнього арешту з забороною покидати місце проживання у нічний час", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в липні суд звільнив з-під варти колишнього керівника Міністерства охорони здоров'я Криму Петра Михальчевського, змінивши йому запобіжний захід на домашній арешт.

Нагадаємо, у січні 2018 року співробітники Служби безпеки України встановили факт перебування в Києві колишнього так званого "міністра охорони здоров'я Криму" Петра Михальчевського, який безпосередньо брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово окупованій півострові. Того ж дня йому повідомлено про підозру.

8 січня місцевий суд Херсона обрав запобіжний захід Петру Михальчевському у вигляді утримання під вартою строком на 30 діб.