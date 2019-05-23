За п'ять років окупації у кримські порти заходили понад 600 іноземних суден

21:01 03.09.2019   Крым

На територію АР Крим за часи російської окупації з 2014 року незаконно зайшло понад 600 суден.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила прессекретар прокуратури АРК Катерина Діденко.

«Починаючи з 2014 року, на територію тимчасово окупованого Криму незаконно зайшли понад 600 суден з різних країн», - зазначила Діденко.

За її словами, наразі у слідчих ГУ СБУ в АР Крим перебуває 4 кримінальних провадження, в яких розслідується 61 епізод про факти порушень суднами порядку в’їзду-виїзду на територію окупованого півострова, процесуальне керівництво у яких здійснюється прокуратурою АР Крим.

Як  повідомлялося раніше, правоохоронці виконали рішення суду щодо арешту танкера «Мрія».

У червні 2015 року це саме судно, але під назвою "Вілга", постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в м. Севастополь.



Ще на цю тему:

17:01 03.09.2019
Решение о передаче Севастопольского морпорта в федеральную собственность могут отменить
18:01 30.08.2019
Ранее выделенного на спасение "Севморпорту" - оказалось недостаточно
16:00 19.07.2019
Строительство яхтенной марины в Балаклаве за год подорожало вдвое
11:01 03.06.2019
В Севастополе спасатели ликвидировали пожар на корабле / Видео
09:31 23.05.2019
Чорноморські порти анексованого Криму і Росії зазнали збитків через санкції
14:21 10.04.2019
Оккупанты передадут "Крымским морским портам" ряд нежилых помещений
10:21 18.03.2019
Оккупанты заявили о передаче Севастопольского морпорта в федеральную собственность РФ
18:41 11.03.2019
Росморречфлот обнародовал статистику грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна с учетом оккупированного Крыма
15:41 27.02.2019
Новый директор обещает сделать Севастопольский морской порт прибыльным
21:01 26.02.2019
Оккупанты подготовили план "реорганизации" пострадавших от западных санкций "Крымских морских портов"
19:01 16.01.2019
Оккупанты планируют увеличить объемы перевалки зерна через закрытый Феодосийский торговый порт
20:48 19.11.2018
Оккупанты придумали как контейнерные перевозки в Крыму «реанимируют» Новороссийск
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
16:40 29.08.2019
Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море
11:41 28.08.2019
В Каспийском море произошло землетрясение
Всі новини країни
Армения Армения
16:41 03.09.2019
Російський активіст отримав притулок у Вірменії
11:30 02.09.2019
Boeing 737 авіакомпанії "Вірменія" аварійно сів в аеропорту Тбілісі
19:40 29.08.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Армении устанавливали мины и уничтожили "лагерь противника"
18:20 27.08.2019
ЮВО: В Армении военнослужащие совершили марш-бросок в условиях "применения противником оружия массового поражения"
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
18:41 03.09.2019
У Греції поблизу Афін мігранти заблокували дорогу
15:41 03.09.2019
Греция: Турция не выполняет соглашение с ЕС по мигрантам
09:30 03.09.2019
Глава МЗС Греції назвав Туреччину порушником спокою у регіоні
09:41 30.08.2019
Новий прем'єр Греції хоче переговорів з Німеччиною про виплату репарацій
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:41 03.09.2019
В Тбілісі протестують проти призначення прем’єром скандального глави МВС
11:41 03.09.2019
Кандидатом в премьеры назван глава МВД Грузии Георгий Гахария
16:40 02.09.2019
Прем'єр Грузії подав у відставку
16:41 30.08.2019
Грузія закликає РФ припинити мобілізацію військ на лінії окупації
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:40 02.09.2019
Санду: Ждем участия в конкурсе на пост генпрокурора граждан Молдовы из-за границы
08:41 30.08.2019
США готові взятися за утилізацію боєприпасів у Придністров'ї
13:00 29.08.2019
Советник президента США прибыл в Молдову с официальным визитом
15:41 28.08.2019
Президент Молдовы не хочет отдавать аэропорт Кишинев Ротшильду
Всі новини країни
Россия Россия
17:41 03.09.2019
Слідство у справі MH17 планує допитати основного підозрюваного, якого можуть обміняти з РФ
13:41 03.09.2019
ЗМІ: у справі ексміністра в Росії арештована громадянка України
12:41 03.09.2019
Кремль: дата саміту "нормандської четвірки" поки не визначена
19:50 02.09.2019
Российская новая ракета не соответствует требованиям Минобороны РФ - вице-премьер
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:21 03.09.2019
Україна та Румунія проводять спільні військові навчання на Дунаї
20:40 02.09.2019
ЕС инвестирует в мост, который улучшит сообщение Румынии с Украиной
13:41 30.08.2019
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста в августе 1944 года
11:00 27.08.2019
У Румунії може статися політична криза: правляча коаліція розвалилася
Всі новини країни
Турция Турция
19:41 03.09.2019
Туреччина збільшила імпорт газу з США в 4 рази
10:41 03.09.2019
Анкара может приобрести у РФ еще С-400, если не удастся закупить американские ЗРС Patriot - Чавушоглу
08:30 03.09.2019
Ердоган сфотографувався біля карти, на якій грецькі острови "належать" Туреччині
08:40 02.09.2019
Ердоган:Туреччина не відмовиться від членства в НАТО
Всі новини країни
Украина Украина
21:41 03.09.2019
Ексголові "МОЗ Криму" продовжили домашній арешт
21:21 03.09.2019
Посол України в Румунії Олександр Баньков обговорив пріоритети міждержавних відносин
21:01 03.09.2019
За п'ять років окупації у кримські порти заходили понад 600 іноземних суден
20:41 03.09.2019
Кримські татари підтримали Декларацію ООН про протидію зміні клімату
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд