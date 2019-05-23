На територію АР Крим за часи російської окупації з 2014 року незаконно зайшло понад 600 суден.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила прессекретар прокуратури АРК Катерина Діденко.

«Починаючи з 2014 року, на територію тимчасово окупованого Криму незаконно зайшли понад 600 суден з різних країн», - зазначила Діденко.

За її словами, наразі у слідчих ГУ СБУ в АР Крим перебуває 4 кримінальних провадження, в яких розслідується 61 епізод про факти порушень суднами порядку в’їзду-виїзду на територію окупованого півострова, процесуальне керівництво у яких здійснюється прокуратурою АР Крим.

Як повідомлялося раніше, правоохоронці виконали рішення суду щодо арешту танкера «Мрія».

У червні 2015 року це саме судно, але під назвою "Вілга", постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в м. Севастополь.