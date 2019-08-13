Територія окупованого Росією Криму експлуатується з порушеннями міжнародного права, у цьому зв'язку Кримськотатарський ресурсний центр підтримав "Декларацію про зацікавленість у співпраці з корінними народами у сфері зміни клімату".

Декларація буде заявлена на саміті Організації Об'єднаних націй 23 вересня, заявив у вівторок на пресконференції у Києві керівник Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кримськотатарський ресурсний центр вже приєднався до цієї ініціативи. Ми, будучи представниками корінного народу України, територія якого експлуатується з порушеннями країною-окупантом - Російською Федерацією, вже відправили офіційного листа про приєднання до Декларації", - сказав Барієв.

За його словами, на саміті ООН, який відбудеться 23 вересня, передбачається вжиття серйозних заходів з протидії негативним наслідкам зміни клімату, в тому числі з використанням голосу корінних народів і представників громадянського суспільства.

"На саміті буде порушено питання про роль корінних народів світу в запобіганні зміні клімату на планеті і їх право на участь в охороні довкілля, відповідно до Декларації Організації Об'єднаних Націй про права корінних народів від 2007 року", - зазначив Барієв.

Він наголосив, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав проблему зміни клімату "головним питанням нашого часу, а його вирішення - поворотним моментом в історії", що вимагає "безпрецедентних зусиль з боку всіх верств суспільства".

Барієв звернувся до української влади із закликом підтримати Декларацію про зацікавленість у сфері зміни клімату за участі корінних народів, щоб "не на словах, а на ділі" сприяти захисту окупованих територій від негативних дій контролюючої "влади".

"Ми звертаємося до українського уряду, щоб Україна офіційно приєдналася до цієї декларації і всіма можливими заходами: і дипломатичними, і юридичними, сприяла захисту нашої території, зокрема, Автономної Республіки Крим від негативних наслідків зміни клімату", - резюмував Барієв