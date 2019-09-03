Україна та Румунія проводять спільні військові навчання на Дунаї
|20:21 03.09.2019
|Румыния
У дельті Дунаю, в районі Ізмаїла і Тульчи (Румунія) проходять спільні українсько-румунські військові навчання «Риверин 2019».
Про це повідомляє пресслужба військово-морських сил Румунії, передає ZIK.
Зазначається, що військові навчання будуть проходити в період з 3 по 7 вересня.
У військових маневрах візьмуть участь 300 військовослужбовців з України та Румунії.
Відкриття навчань, що відбудеться 4 вересня, відвідає командувач військово-морськими силами України, адмірал Ігор Воронченко.
Раніше повідомлялось, що у Балтійському морі почалися навчання НАТО за участі 18 країн.
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