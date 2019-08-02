Сегодня, 3 августа стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США с бортовой номер 11-2048 и позывным FORTE15, взлетевший с авиабазы Сигонелла (Италия), проводит патрулирование Черноморского побережья оккупированного Крымского полуострова.

Об этом сообщает ресурс PlaneRadar в Twitter, передает Флот 2017.

Напомним, в конце августа подобный аэроразведчик проводил мониторинг оккупированного побережья Крыма.

Согласно открытым источникам, RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера с высоким разрешением, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания подвижных объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 200 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить осмотр больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи.

RQ-4A Global Hawk, который имеет взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м