Туреччина збільшила імпорт газу з США в 4 рази

19:41 03.09.2019   Турция

Туреччина в першому півріччі збільшила імпорт зрідженого газу (LNG, СПГ) на 14% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року – до 7,14 мільярда кубометрів.

 Про це повідомляє Цензор.net з посиланням на Управління по контролю і регулювання енергетичного ринку Туреччини (EPDK), передає УНІАН.

"За даними відомства, загалом Туреччина скоротила імпорт газу у першому півріччі на 10% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 23,29 мільярда кубометрів. При цьому частка СПГ в турецькому імпорті газу вперше зросла з 24% до 30,6%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Туреччина в першому півріччі збільшила імпорт ЗПГ з Алжиру на 37%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, – до 2,94 мільярда кубометрів, імпорт з Катару скоротився на 34% – до 1,27 мільярда кубометрів.

Водночас турецький імпорт СПГ з США в зазначений період зріс на 363% – до 884 мільйонів кубометрів, посівши друге місце в Європі після Іспанії з імпорту американського газу.

"При цьому Туреччина в першому півріччі скоротила імпорт природного газу з Росії на 36% – до 8 мільярдів кубометрів", - підкреслює видання.

Крім того, Туреччина на тлі введення в експлуатацію Трансанатолійського трубопроводу в зазначений період збільшила імпорт азербайджанського газу на 38% – до 4,41 мільярда кубометрів, скоротивши постачання з Ірану на 5%.

 



Ще на цю тему:

12:00 23.08.2019
США відкликали пропозицію Туреччині купити ЗРК Patriot замість С-400
12:40 13.08.2019
Туреччина і США створюють у Сирії Центр спільних операцій
09:41 08.08.2019
США і Туреччина домовилися створити у Сирії спільний штаб
09:40 07.08.2019
США не допустять вторгнення Туреччини в Сирію - міністр
15:54 06.08.2019
США не допустять вторгнення Туреччини в Сирію - міністр
12:20 26.07.2019
Туреччина може уникнути санкцій США, якщо не задіє російську систему С-400
10:22 23.07.2019
Турция обещает ответ США в случае санкций
14:20 22.07.2019
Трамп зустрінеться з сенаторами щодо можливих санкцій проти Туреччини - ЗМІ
18:55 18.07.2019
США изящно наказали Турцию: чем поплатился Эрдоган за покупку российских ЗРК
13:13 11.07.2019
До Туреччини прибув новий посол США
13:56 04.07.2019
Ердоган назвав "грабунком" можливу відмову США поставити до Туреччини F-35
12:01 22.05.2019
США поставили Туреччині двотижневий ультиматум по С-400 - ЗМІ
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
16:40 29.08.2019
Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море
11:41 28.08.2019
В Каспийском море произошло землетрясение
Всі новини країни
Армения Армения
16:41 03.09.2019
Російський активіст отримав притулок у Вірменії
11:30 02.09.2019
Boeing 737 авіакомпанії "Вірменія" аварійно сів в аеропорту Тбілісі
19:40 29.08.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Армении устанавливали мины и уничтожили "лагерь противника"
18:20 27.08.2019
ЮВО: В Армении военнослужащие совершили марш-бросок в условиях "применения противником оружия массового поражения"
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
18:41 03.09.2019
У Греції поблизу Афін мігранти заблокували дорогу
15:41 03.09.2019
Греция: Турция не выполняет соглашение с ЕС по мигрантам
09:30 03.09.2019
Глава МЗС Греції назвав Туреччину порушником спокою у регіоні
09:41 30.08.2019
Новий прем'єр Греції хоче переговорів з Німеччиною про виплату репарацій
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:41 03.09.2019
В Тбілісі протестують проти призначення прем’єром скандального глави МВС
11:41 03.09.2019
Кандидатом в премьеры назван глава МВД Грузии Георгий Гахария
16:40 02.09.2019
Прем'єр Грузії подав у відставку
16:41 30.08.2019
Грузія закликає РФ припинити мобілізацію військ на лінії окупації
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:40 02.09.2019
Санду: Ждем участия в конкурсе на пост генпрокурора граждан Молдовы из-за границы
08:41 30.08.2019
США готові взятися за утилізацію боєприпасів у Придністров'ї
13:00 29.08.2019
Советник президента США прибыл в Молдову с официальным визитом
15:41 28.08.2019
Президент Молдовы не хочет отдавать аэропорт Кишинев Ротшильду
Всі новини країни
Россия Россия
17:41 03.09.2019
Слідство у справі MH17 планує допитати основного підозрюваного, якого можуть обміняти з РФ
13:41 03.09.2019
ЗМІ: у справі ексміністра в Росії арештована громадянка України
12:41 03.09.2019
Кремль: дата саміту "нормандської четвірки" поки не визначена
19:50 02.09.2019
Российская новая ракета не соответствует требованиям Минобороны РФ - вице-премьер
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:21 03.09.2019
Україна та Румунія проводять спільні військові навчання на Дунаї
20:40 02.09.2019
ЕС инвестирует в мост, который улучшит сообщение Румынии с Украиной
13:41 30.08.2019
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста в августе 1944 года
11:00 27.08.2019
У Румунії може статися політична криза: правляча коаліція розвалилася
Всі новини країни
Турция Турция
19:41 03.09.2019
Туреччина збільшила імпорт газу з США в 4 рази
10:41 03.09.2019
Анкара может приобрести у РФ еще С-400, если не удастся закупить американские ЗРС Patriot - Чавушоглу
08:30 03.09.2019
Ердоган сфотографувався біля карти, на якій грецькі острови "належать" Туреччині
08:40 02.09.2019
Ердоган:Туреччина не відмовиться від членства в НАТО
Всі новини країни
Украина Украина
21:41 03.09.2019
Ексголові "МОЗ Криму" продовжили домашній арешт
21:21 03.09.2019
Посол України в Румунії Олександр Баньков обговорив пріоритети міждержавних відносин
21:01 03.09.2019
За п'ять років окупації у кримські порти заходили понад 600 іноземних суден
20:41 03.09.2019
Кримські татари підтримали Декларацію ООН про протидію зміні клімату
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд