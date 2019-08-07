Туреччина в першому півріччі збільшила імпорт зрідженого газу (LNG, СПГ) на 14% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року – до 7,14 мільярда кубометрів.

Про це повідомляє Цензор.net з посиланням на Управління по контролю і регулювання енергетичного ринку Туреччини (EPDK), передає УНІАН.

"За даними відомства, загалом Туреччина скоротила імпорт газу у першому півріччі на 10% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 23,29 мільярда кубометрів. При цьому частка СПГ в турецькому імпорті газу вперше зросла з 24% до 30,6%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Туреччина в першому півріччі збільшила імпорт ЗПГ з Алжиру на 37%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, – до 2,94 мільярда кубометрів, імпорт з Катару скоротився на 34% – до 1,27 мільярда кубометрів.

Водночас турецький імпорт СПГ з США в зазначений період зріс на 363% – до 884 мільйонів кубометрів, посівши друге місце в Європі після Іспанії з імпорту американського газу.

"При цьому Туреччина в першому півріччі скоротила імпорт природного газу з Росії на 36% – до 8 мільярдів кубометрів", - підкреслює видання.

Крім того, Туреччина на тлі введення в експлуатацію Трансанатолійського трубопроводу в зазначений період збільшила імпорт азербайджанського газу на 38% – до 4,41 мільярда кубометрів, скоротивши постачання з Ірану на 5%.



