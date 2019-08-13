Окупанти передали Росії один із найкращих заповідників Криму
|19:01 03.09.2019
|Крым
"Влада" окупованого Криму передала у федеральну власність Росії землі Кримського природного заповідника.
Розпорядження про це сьогодні, 3 вересня, ухвалили на засіданні "уряду" півострова, передає "Кримінформ", передає OBOZREVATEL.
У документі вказано, що йдеться про ділянку площею 5069 гектарів, яка розташована в районі Ялти.
"Про передачу заповідника у федеральну власність стало відомо в березні минулого року. Планувалося завершити цю процедуру до початку літа 2018 року, проте були врегульовані не всі розбіжності щодо земель заповідника", – зазначається в публікації.
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