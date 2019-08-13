Аннексированный Крым и Сирия обменялись первыми партиями товаров в рамках работы совместного торгового дома .

Об этом сообщил Сергей Аксенов журналистам во вторник, передает Интерфакс.

"Продолжается движение в том же направлении. Мы уже предварительно грузы отправлять начали: первые сирийские цитрусовые пришли в республику Крым, мы зерновые отправляли в Сирийскую Арабскую Республику (САР). Процесс начался, торговый дом наращивает обороты", - сказал Аксенов по итогам поездки крымской делегации в Дамаск, которая состоялась в конце августа.

По его словам, в Сирии прошли встречи с представителями посольств и министрами. Детали переговоров "глава" Крыма раскрыть пока отказался, итоги поездки он пообещал подвести 10 сентября.

"Там идут деликатные процессы, а переговоры не всегда можно озвучивать в публичном поле", - пояснил Аксенов.