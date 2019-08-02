Спільна слідча група (ССГ) у справі про катастрофу малайзійського літака Boeing 777 в 2014 році має намір допитати Володимира Цемаха, затриманого в червні цього року співробітниками Служби безпеки України (СБУ) і заарештованого на підставі його причетності до катастрофи.

Про це у вівторок повідомило агентство Associated Press з посиланням на представників ССГ, пише УНН.

“Нідерландська прокуратура хотіла б, щоб пан Цемах знаходився в Україні. Так він буде доступний для слідства, ми зможемо поставити йому кілька запитань”, — наводить агентство слова прес-секретаря ССГ Брехтьє ван де Мосдейк.

“У разі обміну, звичайно, складно сказати, чи зможемо ми поспілкуватися з ним, якщо він буде в Росії”, — пояснила вона. Раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що житель території під контролем бойовиків “ДНР” Цемах може бути включений в списки на обмін утримуваними особами між Росією і Україною. Однак ці дані не підтверджені.

У червні українські спецслужби затримали на території бойовиків “ДНР” колишнього командира ППО бандформувань Володимира Цемаха. Його, ймовірно, таємно вивезли з Донбасу до Києва, минаючи блокпости, безпосередньо через лінію розмежування.

Як писав УНН, родичі загиблих в катастрофі пасажирського Boeing рейсу MH17 над Донецькою областю в липні 2014 року хочуть, щоб прем’єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад припинив сіяти розбрат щодо висновків розслідування інциденту.