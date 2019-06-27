Ведомства подготовили проект распоряжения о создании игорной зоны в аннексированной Ялте
|17:21 03.09.2019
|Крым
Проект распоряжения правительства РФ о создании игорной зоны в аннексированном Крыму подготовлен и проходит согласование.
Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств финансово-экономического блока.
Игорная зона, согласно проекту документа, будет называться "Золотой берег". Она расположится на территории "городского округа" Ялта в границах земельного участка площадью около 150 тыс. кв. м.
"Глава администрации" Ялты Алексей Челпанов уточнил "Интерфаксу", что выделенный под игорную зону участок находится в районе поселка Кацивели, входящего в состав городского округа. Участок расположен за пределами населенного пункта, как того требует федеральное законодательство.
"Все движется в плановом режиме. Насколько мне известно, в сентябре или октябре должны произойти какие-то кардинальные изменения с точки зрения начала сноса недостроя, который стоит на этом участке", - сказал он.
Как сообщалось, "власти" оккупированного Крыма выбрали участок под игорную зону в 2018 году.
Сергей Аксенов в марте прошлого года заявлял, что проектом готов заняться крупный оператор, при этом название компании не уточнил. В качестве предварительного срока ввода в эксплуатацию объектов казино он называл конец 2019 года.
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в аннексированном Крыму и Сочи в июле 2014 года.
Сроки строительства игорной инфраструктуры на оккупированном полуострове переносились уже несколько раз.
Ще на цю тему:
Аннексированный Севастополь сократил расходы и нарастил дефицит бюджета в 6 млрд рублей
Величину прожиточного минимума установили в оккупированном Крыму
После аннексии Крыма экономика России "топчется на месте"
В Керчи оставшимся без работы портовикам предложили перейти на металлургический завод
Строящее в оккупированном Крыму дороги предприятие задолжало около 80 млн рублей налогов и штрафов
Оккупанты похвастались, что поступление налогов в Крыму опережает темпы роста экономики
Кредиторская задолженность предприятий оккупированного Севастополя за месяц выросла на 100%
Надо подождать: Оккупанты обещают превратить Крым в "стандартный экономический регион" через 3 года
Оккупированному Крыму дадут 5 млрд рублей на "Демографию"