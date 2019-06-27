Проект распоряжения правительства РФ о создании игорной зоны в аннексированном Крыму подготовлен и проходит согласование.

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств финансово-экономического блока.

Игорная зона, согласно проекту документа, будет называться "Золотой берег". Она расположится на территории "городского округа" Ялта в границах земельного участка площадью около 150 тыс. кв. м.

"Глава администрации" Ялты Алексей Челпанов уточнил "Интерфаксу", что выделенный под игорную зону участок находится в районе поселка Кацивели, входящего в состав городского округа. Участок расположен за пределами населенного пункта, как того требует федеральное законодательство.

"Все движется в плановом режиме. Насколько мне известно, в сентябре или октябре должны произойти какие-то кардинальные изменения с точки зрения начала сноса недостроя, который стоит на этом участке", - сказал он.

Как сообщалось, "власти" оккупированного Крыма выбрали участок под игорную зону в 2018 году.

Сергей Аксенов в марте прошлого года заявлял, что проектом готов заняться крупный оператор, при этом название компании не уточнил. В качестве предварительного срока ввода в эксплуатацию объектов казино он называл конец 2019 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в аннексированном Крыму и Сочи в июле 2014 года.

Сроки строительства игорной инфраструктуры на оккупированном полуострове переносились уже несколько раз.