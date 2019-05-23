Решение о передаче Севастопольского морпорта в федеральную собственность могут отменить

17:01 03.09.2019   Крым

 "Правительство" Севастополя рассматривает возможность оставить ГУП "Севастопольский морской порт" в собственности города, отменив решение о передаче его в федеральные структуры.

Об этом сообщил "временно исполняющий обязанности губернатора города" Михаил Развожаев журналистам в понедельник, передает Интерфакс.

"Ранее был инициирован процесс передачи морпорта в федеральную собственность. Сейчас мы ведем переговоры с Минтрансом РФ о том, как это будет дальше происходить. Есть ряд проектов и идей, которые я не готов пока озвучивать. Но если это будет успешно реализовываться, то, может быть, было бы целесообразнее морпорт оставить в собственности Севастополя", - сказал он.

При этом Развожаев опроверг появившуюся в местных СМИ информацию о предстоящем сокращении штата предприятия.

Как сообщало "правительство" Севастополя в апреле 2019 года, "запущен процесс передачи ГУП "Севастопольский морской порт" в федеральную собственность", проведен кадастровый учет и государственная регистрация прав на здания, сооружения, а также земельные участки предприятия. Дмитрий Овсянников, занимавший на тот момент пост "губернатора" города, заявлял, что этот процесс может занять два-три года.

В августе "правительство" Севастополя приняло решение выделить субсидию в размере 54 млн рублей для нормализации работы ГУП. Эти средства пойдут, в частности, на выплату зарплат и погашение задолженностей по коммунальным платежам. Общая кредиторская задолженность порта составляет 79 млн рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", единственным учредителем ГУП "Севастопольский морской порт" является "правительство" Севастополя в лице Департамента экономического развития города.

В 2018 году предприятие получило 294,8 млн рублей выручки (снижение на 3% по сравнению с 2017 годом) и 188,3 млн рублей чистого убытка (рост в 97 раз).



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