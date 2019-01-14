Російський активіст отримав притулок у Вірменії
|16:41 03.09.2019
|Армения
Російський активіст Віталій Шишкін, російський націоналіст, опозиціонер, який виступав на підтримку Євромайдану, отримав статус біженця у Вірменії.
Про це Шишкін повідомив в акаунті у Facebook, передає Укрінформ.
"Я вдячний Вірменії за надання статусу біженця як політику, який переслідується в Росії з політичних мотивів", - написав Шишкін.
У державній міграційній службі Вірменії сказали, що особистих даних громадян надати не можуть і такі випадки не коментують, але порадили орієнтуватися на заяву Шишкіна в соцмережі.
Шишкін залишив Росію в січні 2019 року. До того він відсидів майже чотири роки в колонії за екстремізм за вироком калузького суду. Приводом для переслідування став його заклик провести 18 травня 2014 року "День гніву" на Манежній площі Москви. У жовтні 2015 року російський "Меморіал" визнав його політв'язнем.
Віталій Шишкін дотримується опозиційних до нинішнього кремлівського режиму поглядів, будучи представником поміркованого крила російського націоналістичного руху.
Взимку-навесні 2014 року він приїжджав у Київ на Євромайдан і робив заяви на його підтримку.
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