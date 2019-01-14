Російський активіст отримав притулок у Вірменії

16:41 03.09.2019   Армения

Російський активіст Віталій Шишкін, російський націоналіст, опозиціонер, який виступав на підтримку Євромайдану, отримав статус біженця у Вірменії.

Про це Шишкін повідомив в акаунті у Facebook, передає Укрінформ.

"Я вдячний Вірменії за надання статусу біженця як політику, який переслідується в Росії з політичних мотивів", - написав Шишкін.

У державній міграційній службі Вірменії сказали, що особистих даних громадян надати не можуть і такі випадки не коментують, але порадили орієнтуватися на заяву Шишкіна в соцмережі.

Шишкін залишив Росію в січні 2019 року. До того він відсидів майже чотири роки в колонії за екстремізм за вироком калузького суду. Приводом для переслідування став його заклик провести 18 травня 2014 року "День гніву" на Манежній площі Москви. У жовтні 2015 року російський "Меморіал" визнав його політв'язнем.

Віталій Шишкін дотримується опозиційних до нинішнього кремлівського режиму поглядів, будучи представником поміркованого крила російського націоналістичного руху.

Взимку-навесні 2014 року він приїжджав у Київ на Євромайдан і робив заяви на його підтримку.



Ще на цю тему:

19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
17:41 28.01.2019
ЄС закликав Вірменію розслідувати смерть політика, який помер у в’язниці, голодуючи 52 дні
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
12:15 14.01.2019
Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
14:04 18.10.2018
Пашинян если и пойдет на разворот во внешнеполитическом курсе страны, то только в мягкой форме
12:30 04.10.2018
Президент Армении не подпишет препятствующий роспуску парламента законопроект, - СМИ
07:43 03.10.2018
В столице Армении проходит массовая протестная акция с требованиями объявления досрочных парламентских выборов
16:16 25.09.2018
Второй президент Армении Роберт Кочарян обратился в суд с иском против премьер-министра
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
16:40 29.08.2019
Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море
11:41 28.08.2019
В Каспийском море произошло землетрясение
Всі новини країни
Армения Армения
16:41 03.09.2019
Російський активіст отримав притулок у Вірменії
11:30 02.09.2019
Boeing 737 авіакомпанії "Вірменія" аварійно сів в аеропорту Тбілісі
19:40 29.08.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Армении устанавливали мины и уничтожили "лагерь противника"
18:20 27.08.2019
ЮВО: В Армении военнослужащие совершили марш-бросок в условиях "применения противником оружия массового поражения"
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
18:41 03.09.2019
У Греції поблизу Афін мігранти заблокували дорогу
15:41 03.09.2019
Греция: Турция не выполняет соглашение с ЕС по мигрантам
09:30 03.09.2019
Глава МЗС Греції назвав Туреччину порушником спокою у регіоні
09:41 30.08.2019
Новий прем'єр Греції хоче переговорів з Німеччиною про виплату репарацій
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:41 03.09.2019
В Тбілісі протестують проти призначення прем’єром скандального глави МВС
11:41 03.09.2019
Кандидатом в премьеры назван глава МВД Грузии Георгий Гахария
16:40 02.09.2019
Прем'єр Грузії подав у відставку
16:41 30.08.2019
Грузія закликає РФ припинити мобілізацію військ на лінії окупації
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:40 02.09.2019
Санду: Ждем участия в конкурсе на пост генпрокурора граждан Молдовы из-за границы
08:41 30.08.2019
США готові взятися за утилізацію боєприпасів у Придністров'ї
13:00 29.08.2019
Советник президента США прибыл в Молдову с официальным визитом
15:41 28.08.2019
Президент Молдовы не хочет отдавать аэропорт Кишинев Ротшильду
Всі новини країни
Россия Россия
17:41 03.09.2019
Слідство у справі MH17 планує допитати основного підозрюваного, якого можуть обміняти з РФ
13:41 03.09.2019
ЗМІ: у справі ексміністра в Росії арештована громадянка України
12:41 03.09.2019
Кремль: дата саміту "нормандської четвірки" поки не визначена
19:50 02.09.2019
Российская новая ракета не соответствует требованиям Минобороны РФ - вице-премьер
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:40 02.09.2019
ЕС инвестирует в мост, который улучшит сообщение Румынии с Украиной
13:41 30.08.2019
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста в августе 1944 года
11:00 27.08.2019
У Румунії може статися політична криза: правляча коаліція розвалилася
16:20 23.08.2019
Румунія, Польща і країни Балтії закликали розкривати правду про тоталітарні режими
Всі новини країни
Турция Турция
10:41 03.09.2019
Анкара может приобрести у РФ еще С-400, если не удастся закупить американские ЗРС Patriot - Чавушоглу
08:30 03.09.2019
Ердоган сфотографувався біля карти, на якій грецькі острови "належать" Туреччині
08:40 02.09.2019
Ердоган:Туреччина не відмовиться від членства в НАТО
17:21 01.09.2019
Лайнер із Британії вирушить у найдовший навколосвітній круїз
Всі новини країни
Украина Украина
19:21 03.09.2019
Фінляндія завдала візового удару по Росії через Крим: у чому суть
19:01 03.09.2019
Окупанти передали Росії один із найкращих заповідників Криму
18:21 03.09.2019
Геращенко закликала Верховну Раду не визнавати результати російських виборів в окупованому Криму
18:01 03.09.2019
Разведчик ВВС США «прощупывает» оккупированное Россией Черноморское побережье
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд