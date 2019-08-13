Щодо більш ніж 200 іноземних громадян правоохоронні органи зареєстрували кримінальні провадження щодо звинувачення цих осіб у незаконному відвідуванні окупованого Криму.

Про це УНН повідомили в прокуратурі АР Криму.

"На даний час зареєстровано понад 30 кримінальних проваджень за фактами порушень порядку в’їзду, виїзду на тимчасово окуповану територію України — півострів Крим іноземними громадянами, які на сьогодні об’єднані в 5 кримінальних проваджень, в яких встановлено дані понад 200 осіб — іноземних громадян, які незаконно відвідали територію окупованого півострова", - повідомили в прокуратурі АР Криму.

У прокуратурі АР Криму додали, що імена 200 підслідних іноземців не розголошуються.