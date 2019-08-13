Понад 200 іноземців звинувачуються у незаконному відвідуванні Криму
|16:21 03.09.2019
|Крым
Щодо більш ніж 200 іноземних громадян правоохоронні органи зареєстрували кримінальні провадження щодо звинувачення цих осіб у незаконному відвідуванні окупованого Криму.
Про це УНН повідомили в прокуратурі АР Криму.
"На даний час зареєстровано понад 30 кримінальних проваджень за фактами порушень порядку в’їзду, виїзду на тимчасово окуповану територію України — півострів Крим іноземними громадянами, які на сьогодні об’єднані в 5 кримінальних проваджень, в яких встановлено дані понад 200 осіб — іноземних громадян, які незаконно відвідали територію окупованого півострова", - повідомили в прокуратурі АР Криму.
У прокуратурі АР Криму додали, що імена 200 підслідних іноземців не розголошуються.
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