Спецслужби РФ незаконно затримують наших співвітчизників під час перетину кордону з АР Крим, а після цього погрозами і шантажем намагаються залучити українців до виконання розвідувальних завдань на шкоду безпеці України.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Укрінформ.

«Так співробітники ФСБ РФ у пункті пропуску «Джанкой» без пояснення причини затримали мешканця Львівської області. Із застосуванням психологічного і фізичного тиску впродовж чотирьох годин вони вимагали від чоловіка надати інформацію про зв’язки у середовищі представників правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних Сил України, місць дислокації їх підрозділів тощо», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після відмови співпрацювати з російською спецслужбою громадянина України через фізичні погрози змусили підписати документ, зміст якого він не усвідомлював, та повернули на контрольовану урядом України територію. При цьому співробітники ФСБ РФвідібрали його автомобіль, документи на право володіння транспортним засобом і гроші у сумі 2 тисячі євро.

СБУ застерігає, що в зоні ризику та підвищеної уваги спецслужб РФ перебуває широкий спектр наших співвітчизників – від військовослужбовців, представників правоохоронних органів, учасників АТО (ООС), представників патріотичних організацій, до пересічних громадян України, які виїжджають до РФ чи тимчасово окупованих територій для працевлаштування, з туристичною метою, відвідування родичів тощо.

Служба безпеки України нагадує, що відповідно до положень ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації чи їх представників ніяких дій не вчиняв і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними і отримане завдання.