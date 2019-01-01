Греция: Турция не выполняет соглашение с ЕС по мигрантам

15:41 03.09.2019   Греция

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас вызвал в министерство посла Турецкой Республики в Греции Бурака Озюгергина и, напомнив ему о соглашении между Турцией и ЕС по мигрантам, выразил неудовольствие ростом количества мигрантов, прибывающих в страну.

По его словам, оно не соответствует соглашению, передает ИА REGNUM.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, береговая охрана Греции заявила, что 547 мигрантов, прибывших 29 августа 2019 года на остров Мидилли, — наибольшее количество мигрантов в день со дня действия соглашения между Турцией и ЕС. На островах, упомянутых в соглашении, число мигрантов превысило 24 тыс. человек, что в 3 раза превышает вместимость греческих лагерей.

По информации, полученной из дипломатических источников, Турция, сохраняя приверженность соглашению с ЕС по мигрантам, ждёт от ЕС исполнения своих обязательств, взятых им на себя в рамках соглашения, что подтвердит и его приверженность договору.

 

ИА REGNUM

 



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