Прогнозируемые расходы бюджета аннексированного Севастополя в 2019 году уменьшены на 5,4 миллиарда рублей. В августе "депутаты" утвердили эту строку в размере 56,36 млрд, а на сессии 3 сентября приняли другую цифру – почти 51 млрд.

При этом дефицит бюджета составил 6 млрд рублей, это в три раза больше, чем изначальная цифра, утвержденная в декабре прошлого года, передают Примечания.

Изменения расходной части коснулись траншей по Федеральной целевой программе, исполнение которой в аннексированного Севастополе практически провалено.

Так параметры трансфертов сокращены и в 2020 году на 8,5 млрд рублей