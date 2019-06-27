Аннексированный Севастополь сократил расходы и нарастил дефицит бюджета в 6 млрд рублей
|15:21 03.09.2019
|Крым
Прогнозируемые расходы бюджета аннексированного Севастополя в 2019 году уменьшены на 5,4 миллиарда рублей. В августе "депутаты" утвердили эту строку в размере 56,36 млрд, а на сессии 3 сентября приняли другую цифру – почти 51 млрд.
При этом дефицит бюджета составил 6 млрд рублей, это в три раза больше, чем изначальная цифра, утвержденная в декабре прошлого года, передают Примечания.
Изменения расходной части коснулись траншей по Федеральной целевой программе, исполнение которой в аннексированного Севастополе практически провалено.
Так параметры трансфертов сокращены и в 2020 году на 8,5 млрд рублей
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