"Главу" аннексированного Крыма уличили в невыполнении обещаний
|15:01 03.09.2019
|Крым
Жители микрорайона Исмаил-Бей в Евпатории обвинили "главу" аннексированного Крыма Сергея Аксенова в том, что он не выполняет обещания.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий комментарий появился в Facebook под постом "крымского премьера" о том, как он поздравлял с началом нового учебного года учеников, их родителей и педагогов Симферопольской специальной школы-интерната №2 и как средства, выделенные из бюджета помогли преобразить учебное заведение.
Но следующие посты были менее дружелюбны.
«Вам бы ещё благодарность объявили жители микрорайона Исмаил-Бей в городе Евпатории! Но если бы там достроили школу и садики в срок!!! А так они думают что Вы не держите своих обещании, особенно о детских площадках, которые вы обещали 5 лет назад», -написал житель Евпатории, подчеркнув, что в микрорайоне с населением в 10 тысяч человек ( что составляет 10% от общего числа жителей Евпатории) так и не построили ни одной детской площадки.
«Не туда вы ездите», – резюмирует крымчанин.
Ще на цю тему:
В прокуратурі Криму підрахували збитки від окупації півострова
СМИ: Россия свозит в оккупированный Крыма опасные вещества из Сирии
СБУ розслідує понад 60 епізодів через заходи суден у порти Криму
В аннексированном Крыму отремонтируют причал за 174,7 млн руб.
В аннексированном Крыму закрыли ещё восемь пляжей для купания
Завод «Титан» на севере оккупированного Крыма остановил работу цеха из-за очередного выброса
Больше половины туристов приехали в оккупированный Крым на автомобилях и мотоциклах
Керченский рыбколхоз разорится, так и не дождавшись замены "Норду"
Оккупанты из-за долгов не пустили за границу 25 тысяч крымчан