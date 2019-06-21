Партія «Грузинська мрія» висунула кандидатуру Георгія Гахарія на посаду прем'єра країни.



Про це повідомляє «Грузія-онлайн», передає Главком.



Гахарія займав пост міністра внутрішніх справ і віцепрем'єра з 13 листопада 2017 року. Він також є секретарем Ради національної безпеки.



У період з 27 листопада 2016 по 13 листопада 2017 року Гахарія був міністром економіки та сталого розвитку Грузії, до цього очолював Економічну раду, а також обіймав посаду бізнес-омбудсмена Грузії.



«Відставку Гахарії вже третій місяць вимагає громадськість на акціях протесту перед будівлею парламенту. Його вважають відповідальним за жорсткий розгін акції протесту, в результаті чого постраждали понад 200 осіб, а три людини втратили зір в результаті застосування гумових куль поліцейськими», - пише видання.



Як повідомляє Ехо Кавказу, 3 вересня громадські активісти, які проводять в Тбілісі безстрокову акцію з вимогою відставки глави МВС Грузії Гахарії, зібралися біля будівлі парламенту, де проходить засідання бюро законодавчого органу, а в полудень відкриється осіння сесія.



Мітингувальники протестують проти можливого призначення Гахарії на пост глави уряду.



Нагадаємо, 2 вересня прем’єр Грузії Мамука Бахтадзе заявив про свою відставку з посади глави уряду.