Криму загрожує "хімічний Чорнобиль" через дії окупантів
|14:21 03.09.2019
|Крым
В окупованому Росією Криму забили тривогу через будівництво величезного тепличного комплексу в Білогірську. Це загрожує масштабним хімічним зараженням місту через добрива і гербіциди, що рясно використовуються в теплиці.
Про це повідомляє "Крим.Реалії", передає УНІАН.
Тепличний комплекс стане найбільшим в Криму, і буде працювати цілий рік, а перший урожай тут планують зібрати вже в 2020 році.
"Такий величезний тепличний комплекс буде виробляти об'ємні викиди отруєного повітря прямо на місто. Враховуючи, що теплиця розташовується між містом і річкою, а біля річки повітря завжди холодніше, то теплі і більш легкі викиди з тепличного комплексу будуть виштовхуватися більш важким повітрям з річкової долини прямо на житлові масиви Білогірська", – хвилюється одна з місцевих активісток.
За словами місцевих жителів, екологічна ситуація в Білогірську скоро стане під стать Чорнобилю в плані хімічного отруєння.
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