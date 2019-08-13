В окупованому Росією Криму забили тривогу через будівництво величезного тепличного комплексу в Білогірську. Це загрожує масштабним хімічним зараженням місту через добрива і гербіциди, що рясно використовуються в теплиці.

Про це повідомляє "Крим.Реалії", передає УНІАН.

Тепличний комплекс стане найбільшим в Криму, і буде працювати цілий рік, а перший урожай тут планують зібрати вже в 2020 році.

"Такий величезний тепличний комплекс буде виробляти об'ємні викиди отруєного повітря прямо на місто. Враховуючи, що теплиця розташовується між містом і річкою, а біля річки повітря завжди холодніше, то теплі і більш легкі викиди з тепличного комплексу будуть виштовхуватися більш важким повітрям з річкової долини прямо на житлові масиви Білогірська", – хвилюється одна з місцевих активісток.

За словами місцевих жителів, екологічна ситуація в Білогірську скоро стане під стать Чорнобилю в плані хімічного отруєння.



