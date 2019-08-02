Басманний суд Москви напередодні заарештував на два місяці громадянку України Інну Пікалову, яка може стати ключовою фігуранткою кримінальної справи колишнього міністра у справах Відкритого уряду РФ Михайла Абизова.

Про це повідомляє "Комерсант", передає УНН.

Інну Пікалову затримали в Воронезькій області, до якої вона приїхала з території ОРДЛО.

Згідно з виданням, Пікалова стверджує, що приїхала добровільно, але захисники, які беруть участь у справі, вважають, що "до її раптового візиту могли бути причетні спецслужби Росії і ЛНР", пише видання.

Пікалової, яку доставили до Москви, слідчий Слідчого комітету Росії пред'явив обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 210 КК (участь у злочинному співтоваристві) і ч. 4 ст. 159 КК (шахрайство в особливо великому розмірі). Свою вину Пікалова частково визнала, повідомивши, що "вона була іграшкою в чужих руках".

Слідчий комітет, за даними "Комерсанта", цікавлять події 2012-2013 років, коли Пікалова виступала номінальним керівником зареєстрованої в Лімасолі компанії Blacksiris Trading Limited. У СК РФ вважають, що цей офшор знаходився під контролем Михайла Абизова і використовувався ним для угод, які, за версією слідства, були кримінальними.

Як повідомлялося раніше, 27 березня в Росії Басманний суд Москви виніс рішення про арешт колишнього міністра Відкритого уряду Михайла Абизова за звинуваченням в масштабному шахрайстві, організації організованого злочинного угруповання і в розкраданні 4 млрд рублів.