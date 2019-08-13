Россия продолжает оккупацию большей части Грузии и Украины - вице-президент США
|13:21 03.09.2019
|Крым
Россия продолжает оккупацию большей части Грузии и Украины.
Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в Варшаве на пресс-конференции вместе с президентом Польши Анджеем Дуда, передает Грузия Online.
«Нам известно, что еще больше следует сделать по многим фронтам, поскольку, несмотря на многолетние переговоры, российские силы по-прежнему незаконно осуществляют оккупацию большей части Грузии и Украины» - заявил Майк Пенс.
По словам вице-президента США из-за того, что Россия продолжает вмешиваться в выборы в Европе и по всему миру, Запад должен быть осторожным к намерениям и действиям России.
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