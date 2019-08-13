Россия продолжает оккупацию большей части Грузии и Украины.

Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в Варшаве на пресс-конференции вместе с президентом Польши Анджеем Дуда, передает Грузия Online.



«Нам известно, что еще больше следует сделать по многим фронтам, поскольку, несмотря на многолетние переговоры, российские силы по-прежнему незаконно осуществляют оккупацию большей части Грузии и Украины» - заявил Майк Пенс.



По словам вице-президента США из-за того, что Россия продолжает вмешиваться в выборы в Европе и по всему миру, Запад должен быть осторожным к намерениям и действиям России.